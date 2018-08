Rijkswaterstaat verspilde een miljoen euro aan nutteloze speedboten

Ze kostten ongeveer een miljoen euro, maar bleken nutteloos te zijn. Rijkswaterstaat gaf in 2015 een smak geld uit aan twee speedboten, die niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn gekocht.

Daarover schrijft de Volkskrant. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de financiële tegenvaller gisteravond aan de Tweede Kamer gemeld na een Wob-verzoek van de krant.

Inspecties

De twee boten werden aangeschaft voor het grootste inspectieschip van de Kustwacht, de Barend Biesheuvel. Die controleert onder andere of vissersboten zich aan alle regels houden. Het schip is groot en dus zien vissers hem al van ver aankomen. De Kustwacht beschikt daarom over snelle speedboten, die bij de vissersboten kunnen komen voordat zij alle mogelijk illegale spullen hebben kunnen verbergen.

Om deze verrassingsinspecties te kunnen uitvoeren, moeten de speedboten natuurlijk wel snel zijn. Maar de twee boten die in 2015 zijn gekocht, blijken helemaal niet geschikt te zijn voor deze taak. Als ze te snel varen over een golvende zee, bestaat namelijk het gevaar dat ze omslaan. Aangezien het op de Noordzee bijna altijd wel golft, mogen ze maar 11 kilometer per uur varen.

Schuld

Volgens de krant ligt de schuld van de blunder niet bij de leverancier van de boten, maar bij Rijkswaterstaat zelf. In de aanbesteding stond niet dat de speedboten snel door hoge golven moesten kunnen varen. De minister kan het verspilde geld daarom niet terugvragen bij de leverancier.

Rijkswaterstaat heeft volgens de Volkskrant vorige maand geprobeerd om de boten te veilen, maar er waren geen geïnteresseerde kopers. Er wordt nu gekeken of ze in het Caribisch gebied kunnen worden gebruikt. De minister meldt verder dat de opdracht voor de bouw van twee speedboten opnieuw wordt aanbesteed.