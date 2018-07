Proef met legale staatswiet gaat door

Er komt binnen afzienbare tijd legale staatwiet. In zes tot tien gemeenten zal er een proef mee worden gehouden.

Een bericht hierover in De Telegraaf is aan RTL Nieuws bevestigd. Dat de proef er zou komen, was al vastgelegd in het regeerakkoord, maar het was niet zeker dat die zou worden uitgevoerd.

De plannen zijn nu iets aangepast: niet alleen mogen een aantal gemeenten experimenteren met legale wietteelt, er komt ook een controlegroep van evenveel gemeenten. Zo kunnen de resultaten van de proef na afloop beter op waarde worden geschat.

Als het om marihuana gaat, kan Nederland een voorbeeld nemen aan de Verenigde Staten. Want daar wordt goed geld verdiend aan wiet.

Kronkel in wetgeving

Het wiet-experiment moet een oplossing opleveren voor een kronkel in het Nederlandse gedoogbeleid. Wiet mag wel legaal worden verkocht, maar niet worden geteeld. Dat zorgt voor problemen: het werkt criminaliteit in de hand en een coffeeshophouder of koper werkt mee aan een half-illegale constructie.

Om gebruikers van de risico's van wiet te doordringen, wordt ook ingezet op preventie.

Vurige wens

De legale wietteelt is al lange tijd een vurige wens van burgemeesters uit het zuiden van het land. Steden als Maastricht, Venlo, Breda, Tilburg en Eindhoven hebben al jaren te maken met de uitwassen van de criminaliteit die de illegale wietteelt oplevert.

Dagelijks worden boerenschuren vol hennepplanten ontmanteld. De bendes die daar achter zitten, deinzen er niet voor terug om boeren, ambtenaren en zelfs burgemeesters af te persen of te bedreigen.

