Politieagenten willen eerder met pensioen: 'Collega's in de 60 kunnen niet meer mee'

Politieagenten moeten eerder met pensioen kunnen. Daarvoor pleiten 40.000 politieagenten vandaag door hun handtekeningen in te leveren bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook de 42-jarige politieagent Maarten Brink ondertekende de petitie. "Een aantal collega's van in de 60 kan gewoon niet meer mee."

Brink werkt al meer dan 20 jaar bij de politie en houdt zich vooral bezig met het aanpakken 112-meldingen. Brink: "Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan overvallen, zelfdodingen, moorden, reanimatie van kinderen en geweld in de horeca."

Zwaar werk

Brink begint zijn verhaal door te vertellen dat hij het werk als politieagent het allermooiste beroep vindt dat er is: "Echt waar, ik zou nooit wat anders willen doen. Maar het is ook een behoorlijk zware klus. Je wordt altijd geconfronteerd met het leed van anderen. Wij krijgen op regelmatige basis te maken met zaken die een gemiddelde Nederlander nooit meemaakt."

Hij begrijpt dan ook niet dat politiewerk officieel niet als zwaar werk erkend wordt, waardoor je niet vervroegd met pensioen kan: "Het risico op letsel en verwondingen is groot. Daar komt de mentale impact ook nog eens bij. Ik ben nu nog 42 en kan daarmee prima mee. Maar ik heb ook een aantal collega's dat in de 60 is. Die willen wel, maar ze kunnen gewoon echt niet meer."

Gezond en fit

Daarom is het volgens Brink niet alleen voor de agenten zelf belangrijk dat ze eerder met pensioen kunnen. Ook voor algemene veiligheid is een betere pensioenregeling van groot belang.

"Mensen verwachten natuurlijk dat het politiekorps fit en gezond is", vertelt Brink. "Maar stel je nou eens voor dat je als 65-jarige agent competitie moet leveren aan inbrekers van 17 of 18. Zoals het nu geregeld is, is het gewoon gevaarlijk voor zowel de agenten als alle andere Nederlanders."

'Zwaar werk is lastig te definiƫren' Bouwvakker en stratenmaker zijn officieel zware beroepen, maar politieagent niet. Wanneer verdient een beroep dan het predicaat 'zwaar'? Dat is een moeilijke vraag, vertelt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp: "Het is heel erg lastig te definiƫren. Ik snap dat er veel politieagenten zijn die vinden dat ze een zwaar beroep hebben, maar er zullen er ook een paar bij zitten die het niet zo zwaar vinden. Het hangt ook af van hoe je er individueel mee omgaat." Volgens Verhulp zou het verplaatsen van oudere agenten naar minder zware posten een oplossing kunnen zijn: "Je zou ook een keuring kunnen opstellen, maar omdat het om zowel het fysieke als mentale aspect gaat, is dat moeilijk en kostbaar." Brink pareert: "Je moet het per geval bekijken. Het kan voor sommigen een oplossing zijn, maar het is niet mogelijk om al die oudere agenten op een andere post te zetten. Daar zijn gewoon te weinig plekken voor."

