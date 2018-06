Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar

Mensen die gaan scheiden, betalen straks niet meer twaalf jaar alimentatie, maar nog maar vijf. Dat zijn VVD, D66 en PvdA overeengekomen na ruim een jaar praten, overleggen en onderhandelen. De Tweede Kamer steunt de nieuwe versie van de wet op de partneralimentatie.

Je gaat trouwen en denkt dat je voor altijd bij elkaar blijft, totdat het misgaat. Ruim eenderde van de relaties eindigt in een echtscheiding. De partner die het meest verdient, moet dan vaak alimentatie betalen. Nu is die periode nog twaalf jaar, maar dat wordt straks vijf jaar.

Negen jaar geleden scheidde Erik Reissenweber van zijn vrouw. In goed overleg spraken ze af samen voor de kinderen te zorgen. "Ik werkte, zij werkte, we zorgden allebei voor de kinderen. Maar ik kreeg ineens een brief op de mat."

750 euro per maand

In de brief stond dat hij ruim 750 euro per maand partneralimentatie moest gaan betalen omdat zijn ex haar baan kwijt was en in de bijstand kwam. “We zorgen toch al lang voor ons eigen leven en hebben al duidelijke afspraken kunnen maken”, dacht Reissenweber. "Nou niet dus."

Niet van deze tijd

Want zoals het nu in de wet is geregeld, zit je na de scheiding nog twaalf jaar aan elkaar vast. Dat is niet meer van deze tijd, vinden VVD, PvdA en D66.: "Het belemmert mannen en vrouwen om door te gaan met hun leven omdat ze zo lang aan hun partner verbonden blijven", zegt Attje Kuiken (PvdA).

"Ik kan zelf ook niet goed uitleggen dat iemand zijn ex twaalf jaar moet onderhouden", vult VVD’er Foort van Oosten aan. "Ik kan me al niet eens meer herinneren dat we wat hadden”, zegt de gescheiden Erik Reissenweber.



Erik Reissenweber

Twee uitzonderingsgroepen

De drie partijen hopen dat de nieuwe wet over een jaar al in kan gaan. Wel zijn er twee uitzonderingsgroepen:

Stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en tien jaar voor hun AOW-leeftijd zitten

Mensen met jonge kinderen. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is

De ex van Erik Reissenweber vond weer een baan, waardoor hij niet meer hoefde te betalen. Maar haar contract loopt binnenkort af. " Als ze geen nieuwe baan vindt, beginnen de kosten weer."