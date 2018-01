Onderzoekscommissie: defensie heeft veiligheid niet op orde

De veiligheid bij defensie is niet op orde. Dat concludeert de commissie Van der Veer die onderzoek deed naar de veilligheidscultuur binnen defensie. "Dit is een harde conclusie", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Het maakt duidelijk dat het mortierongeluk van Mali geen incident is, maar dat er structureel iets mis is met de veiligheid bij defensie."

Uit het onderzoek blijkt dat defensie haar taken niet veilig kan uitvoeren. Er zijn gebreken geconstateerd in de strategie, structuur, systeem en cultuur. "Zo is er lange tijd niet actief strategisch gestuurd op veiligheid, is de defensiebrede veiligheidsorganisatie te klein en is het veiligheidsmanagementsysteem onvoldoende ingevoerd. Ook is op een aantal plekken in de organisatie de veiligheidscultuur onvoldoende ontwikkeld", zo staat in het rapport.

Fons Lambie: "Dit is een onbegrijpelijke conclusie voor een organisatie waarbij het kan gaan om leven en dood."

'Leert onvoldoende'

"Op het gebied van bedrijfsveiligheid is defensie dus onvoldoende in control", aldus de commissie. "Helaas is deze conclusie niet nieuw." Ze wijst erop dat ook al in 2015 deze conclusies werden getrokken. Het ministerie leert onvoldoende van zijn fouten. Dat is eerder ook door de OVV vastgesteld.

Opvallend is dat de commissie geen uitspraken doet over nalatigheid of verwijtbaar handelen van individuele militairen. Dat stond wel in de onderzoeksopdracht. Volgens de commissie is daarvoor een ander type onderzoek nodig.

Minister Ank Bijleveld zegt in een reactie: "Er is een gedragsverandering nodig. Het moet veiliger."

Mortierongeval

Aanleiding voor het onderzoek is het mortierongeval in Mali in juli 2016. Daarbij kwamen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) om het leven bij een schietoefening waarbij een granaat ontplofte in de buis van de 60 mm-mortier. Defensie kreeg ongekend felle kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Onder leiding van oud-Shell-topman Jeroen van der Veer werd een onderzoek gestart waarbij de veiligheidscultuur binnen defensie onder de loep werd genomen. Volgens de commissie moet de top duidelijk gaan maken aan de organisatie dat veiligheid een prioriteit is. Ook moet er een centrale afdeling komen die zich bezighoudt met veiligheid met een onafhankelijk coördinerend toezichthouder op gebied van veiligheid. Defensie neemt alle aanbevelingen over.

De advocaat van de nabestaanden laat weten dat hij het rapport gaat bestuderen en met de familie gaat bespreken. De nabestaanden worden vandaag bijgepraat over de uitkomsten van het onderzoek door medewerkers van het ministerie van Defensie.

Bekijk hier wat het Korps Commandotroepen doet: