Nieuwe vlag Tweede Kamer kost 12.000 euro: zoek de verschillen met de oude vlag

De oude vlag in de Tweede Kamer is vervangen door een nieuw exemplaar. Van 'kaasprikker' naar een vlag met 'grandeur' en 'meer klasse'. En flink duurder: 12.000 euro. Zoek de verschillen!

Een klein halfjaar hield de oude vlag in de Tweede Kamer het uit. De vlag kreeg zoveel kritiek, dat hij vandaag is vervangen voor een imposanter examenplaar, ontworpen door huisarchitect Askon Eden.

1) De voet

Oude voet (links) en nieuwe voet (rechts) van de vlag

Oud exemplaar: De vorm van de oude voet was vierkant. Het materiaal was van grenen en mdf. Door de vierkante voet kreeg de vlag al snel de bijnaam 'kaasprikker' en 'lullig dingetje'. Kamervoorzitter Khadija Arib beloofde daarna dat er 'een mooiere vlag zou komen.'

Nieuw exemplaar: De nieuwe voet is van staal en bekleed met perenhout. "De meubels in de Tweede Kamer zijn ook van perenhout. Daardoor past de vlag goed in het interieur van de Tweede Kamer", licht Askon Eden toe, die de nieuwe vlag heeft ontworpen. "Deze nieuwe vlag past veel beter bij de grootte van de zaal en straalt zo wat meer grandeur en klasse uit in het Nederlandse huis van de democratie', vindt Arib.

2) Het vlaggendoek

De oude vlag (links) en de nieuwe vlag (rechts)

Oud exemplaar: De oude vlag was gemaakt van satinette en 90 bij 50 cm groot. De stof glom veel en was eenzijdig geplooid. Het oude vlaggendoek kostte 100 euro.

Nieuw exemplaar: De nieuwe driekleur is een stuk groter: 120 bij 180 cm. Het vlaggendoek is gemaakt van geweven polyester en wordt gebruikt om scheepvlaggen van te maken. "Het vlaggendoek is dubbel genaaid waardoor-ie veel mooier valt", zegt Askon Eden.

3) De vlaggenstok en lengte

Oud exemplaar: De oude vlag is totaal 2,90 meter hoog. De stok kwam van Koppers Meubel- en Interieurbouw. De vlaggenstok was van grenen hout.Totale kosten: 500 euro.

Nieuw exemplaar: De nieuwe vlag hangt aan een stok van ’gepareld roestvrijstaal’ met dito knop. Dat is dezelfde kleur als de scheurkalander die in de Kamer hangt. De vlaggenstok komt ook weer van Koppers Meubel-en Interieurbouw. De nieuwe vlag is in totaal 4 meter hoog. Totale kosten: 24 keer zoveel, oftwel 12.000 euro.

'Niet van Ikea of Action:

Kamervoorzitter Arib laat de Kamerleden kennismaken met hun nieuwe vlag.

