Nieuwe regels op 1 januari: AOW-leeftijd omhoog, vuile scooter verdwijnt, meer geld bij ontslag

De AOW-leeftijd gaat omhoog, je krijgt meer geld als je wordt ontslagen, 'vuile' brommers en scooters mogen niet langer worden verkocht: een kleine greep uit de nieuwe regels die vanaf 1 januari gelden. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Ben je toe aan je AOW, dan wist je het al sinds 2012: vanaf 1 januari 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar. Het is een discussie die al jaren aan de gang is, en eigenlijk was er afgelopen maand voor het eerst een klein lichtpuntje: in 2023 stijgt de AOW-leeftijd een keertje niet. Maar ja, dat is dus pas in 2023 – als je AOW krijgt zodra je 67 jaar en 3 maanden oud bent.

Trouwens: een lichtpuntje? We maakten vorig jaar vijf portretjes van mensen die, bij wijze van spreken, het liefst zouden doorwerken tot hun dood. Zoals Jan, destijds 69, die surveilleert bij examens: "Ik krijg zelfs vakantiegeld en winstdeling." Mensen beseffen niet altijd dat werken ook 'een bron van gezondheid kan zijn', zei verouderingswetenschapper David van Bodegom tegen RTL Nieuws. "Ook na je 65ste."

Ontslagvergoeding omhoog

Ook als je wordt ontslagen, hoef je niet te wanhopen. De maximale financiële vergoeding bij ontslag gaat iets omhoog: van 77.000 naar 79.000 euro. We tekenden afgelopen zomer het verhaal op van een kapster uit Bunschoten-Spakenburg die door haar werkgever op allerlei manieren op een zijspoor werd gezet.

De kapster hoefde niet akkoord te gaan met de zogeheten 'transitievergoeding' van iets meer dan 1500 euro die haar werd voorgehouden. Want van een ontslagvergoeding, schreef de Hoge Raad, moet ook een afschrikkende werking uitgaan voor bazen die hun werknemers onterecht proberen te lozen. Je leest het hier terug: Onterecht ontslagen? Dan heb je recht op een hogere vergoeding.

Vergoeding voor peuterspeelzaal

Ook als je kind naar de peuterspeelzaal gaat, staat daar vanaf 1 januari een vergoeding tegenover. Dat komt doordat peuterspeelzalen vanaf die datum aan dezelfde wettelijke eisen moeten voldoen die gelden voor kinderdagverblijven. Over de (financiële) gevolgen die dat voor je kan hebben, schreven we afgelopen maand dit verhaal.

Gemeenschap van goederen

Wie in Nederland trouwde, deed dat tot nu toe in gemeenschap van goederen zolang daar niets anders over was vastgelegd. Dat gaat veranderen: vermogen of schulden die partners al vóór het huwelijk hadden, vallen buiten de gemeenschap. Dat betekent dat je het voortaan bij de notaris moet laten vastleggen als je wél 'gewoon' in gemeenschap van goederen wilt trouwen. Lees, als je meer wilt weten, ook dit verhaal: De kogel is door de kerk – regels rond trouwen gemoderniseerd.

Huwelijkse voorwaarden worden standaard

Wat is dat eigenlijk, 'gemeenschap van goederen', en wat gaat vanaf 2018 anders?

Maximale hypotheekhoogte omlaag

De maximale hoogte van een hypotheek die na 1 januari wordt afgesloten, gaat omlaag. Er mag niet méér worden geleend dan wat het huis waard is. Onder invloed van het nieuwe kabinet staat de komende tijd sowieso veel te gebeuren voor huiseigenaren. De gevolgen die het dit najaar afgesloten regeerakkoord voor hen heeft, leggen we hier uit.

Vuile scooters en brommers uit de handel

Als je er eentje hebt, kun je er voorlopig gewoon op blijven rondkarren. Maar voor scooter- en brommerhandelaren verandert er wel degelijk iets: vervuilende tweetaktbrommers en -scooters gaan uit de verkoop. Nieuwe brommers en scooters moeten vanaf volgende week voldoen aan de zogeheten euro 4-emissie-eisen. Wat het verschil precies is, vertellen we in dit verhaal over 'vuile scooters'. En waarom ze slecht zijn voor de gezondheid van fietsers, schreven we hier.