Minister wil Lelystad Airport gewoon open in april 2019

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur blijft bij de geplande opening van Lelystad Airport op 1 april 2019. De luchthaven wordt uitgebreid om Schiphol te ontzien. Omliggende provincies vrezen voor veel overlast.

Van Nieuwenhuizen liet aan de Tweede Kamer weten dat 1 april het streven blijft en dat ze zich daar '100 procent' voor zal inzetten. Oppositiepartijen willen uitstel. Ze vragen om zorgvuldigheid boven snelheid.

Eerst moet herindeling van het luchtruim plaatsvinden en een zorgvuldig inspraakproces, zegt Suzanne Kröger van GroenLinks. De herinrichting moet ervoor zorgen dat het luchtruim efficiënter wordt ingedeeld, maar zal waarschijnlijk niet eerder dan 2023 klaar zijn.



De eerste fase van de uitbreiding van Lelystad Airport is begonnen. De contouren van de nieuwe landingsbaan en taxibanen zijn al zichtbaar. (Foto: ANP)

Bang voor overlast

De minister ziet daar niets in. Ze houdt nog wel een slag om de arm: het moet namelijk wel eerst blijken of alles op tijd lukt.

In de omliggende provincies is veel weerstand tegen de voorgestelde vliegroutes voor het vliegveld. Veel mensen zijn bang voor geluidsoverlast.

Fouten in rapport

In het debat ging het over het zogeheten milieueffectrapport (MER). Die moet worden aangepast omdat is gebleken dat er in de MER van 2014 fouten zaten.

Actiegroepen pleitten eerder in de Tweede Kamer voor een volledig nieuw rapport. Maar Nieuwenhuizen wil liever niet 'terug naar de tekentafel'. Ze kan waarschijnlijk pas in maart een definitief besluit nemen over de vliegroutes.