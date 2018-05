Minister van Infrastructuur: tolheffing Amsterdam in voorgestelde vorm mag niet

De tolheffing die Amsterdam wil gaan invoeren voor auto's in de binnenstad, gaat er in deze vorm niet komen. Dat laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) aan RTL Nieuws weten. Ze gaat de wet niet aanpassen om dat mogelijk te maken.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam willen de tolheffing invoeren voor auto's in de binnenstad, Het zou een goede methode zijn om verkeersinfarcten tegen te gaan. In Londen zou door zo'n maatregel de verkeersdruk met 15 procent zijn afgenomen.

ZIE OOK: 'Amsterdam wil tolheffing voor auto's in binnenstad'

In Nederland kan een gemeente niet zomaar in zijn eentje besluiten tol te gaan heffen. Het Amsterdamse gemeentebestuur wijst erop dat het regeerakkoord proeven wil toestaan waarin 'alternatieve vormen van vervoer en betaling' worden onderzocht.

Geen nieuwe vorm rekeningrijden

Maar Van Nieuwenhuizen zegt dat het regeerakkoord van het kabinet helder is. Daarin staat dat er geen nieuwe vorm van rekeningrijden komt. De minister beschouwt een tolheffing als een vorm van rekeningrijden.

Politiek commentator Frits Wester zegt dat er weinig steun is in het kabinet voor de plannen van Amsterdam. "Van Nieuwenhuizen wordt in elk geval gesteund door haar eigen partij de VVD en de andere regeringspartij CDA. Die partijen hebben echt geen zin om de automobilisten in de grote steden tegen zich het in het harnas te jagen."

Files oplossen doe je zo:

Lijdzaam ondergaan hoe het verkeer rondom je in de soep loopt? Helemaal niet nodig. Als automobilist kun je prima zelf bijdragen aan het voorkomen van files.

Meer op rtlnieuws.nl:

54 waarschuwingsborden niet genoeg voor Amsterdammers: 115 fietsen verwijderd