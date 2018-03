Minister geworden? Snel naar de mediatrainer!

Het kabinet-Rutte III was bij aantreden relatief onervaren. Alleen Eric Wiebes en Mark Rutte waren ook in het vorige kabinet actief. RTL Nieuws vroeg daarom aan alle ministeries of bewindslieden een cursus hebben gevolgd.

Mediatraining blijkt veruit de populairste vorm van bijscholing onder ministers en staatssecretarissen. In totaal deden twaalf van de vierentwintig bewindspersonen een cursus. In elf gevallen ging het om een mediatraining. Alleen staatssecretaris Mona Keijzer koos een andere: een tweedaagse cursus Business Engels vanwege 'de internationale contacten bij haar functieuitoefening'.

De cursussen mediatrainingen zijn volgens de ministeries nodig om de bewindslieden 'professioneel op hun nieuwe functie voor te bereiden'. "Het zijn nieuwe bewindspersonen, die moeten zich natuurlijk inwerken in hun nieuwe rol. Contacten met de pers hebben, hoort bij hun nieuwe baan. Het is gewoon professioneel als je daar op getraind wordt", laat Financiën-woordvoerder Hayat Eltalhaui bijvoorbeeld weten.

Voor minister Ferdinand Grapperhaus werd tot nu toe het meeste cursusgeld uitgetrokken (zie kader). De voormalig topadvocaat van de Zuidas kreeg naast zijn mediatraining ook een debattraining. Totale kosten: 6312,21 euro. De meeste ministeries benadrukken dat hun bewindslieden niet zelf om een mediatraining hebben gevraagd: ze volgden het advies van het ministerie.

De bewindslieden van de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid hebben geen cursus gevolgd sinds dit kabinet is begonnen. Dat geldt ook voor premier Rutte.

Bewindspersonen kunnen in principe zoveel cursussen doen als ze willen, er zit geen maximum aan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat het geld natuurlijk wel 'alleen wordt uitgegeven als de cursus echt nodig is'. Het volgen van cursussen valt onder het kopje 'bestuurskosten', die elke maand gepubliceerd worden.

De koningin van de mediatraining

Eva Kuit blijkt de 'koningin van de mediatraining' in politiek Den Haag. Ze gaf de meeste trainingen aan de nieuwe bewindslieden. Kuit is inmiddels zo’n 13 jaar mediatrainer, daarvoor werkte ze als journalist voor onder meer RTL Nieuws en het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen

Haar belangrijkste les is dat bewindspersonen zich vooral goed moeten voorbereiden op het geven van interviews, zegt Kuit. "Het beeld is steeds belangrijker geworden, een interview geven is topsport. Zorg ervoor dat je weet wat je wilt zeggen."

Voelbaar maken

Kuit leert dat onder meer door haar cursisten zelf te interviewen met draaiende camera. Het interview wordt vervolgens uitgebreid geanalyseerd. "Je ziet dat ze vaak te snel het beleid induiken, maar politiek bestuurders moeten ons vooral ook enthousiasmeren. Ze moeten voelbaar maken waarom iets nodig is."

Het imago van mediatrainers is niet altijd even positief, weet Kuit ook. Politici zouden juist van mediatrainers trucjes leren om geen antwoord te geven. Dat beeld klopt niet, vindt ze. "Ik ben niet van de trucjes. Leren hoe je antwoorden moet omzeilen heeft ook weinig zin; daar prikt de kijker snel doorheen. Iets anders is dat je je als geïnterviewde wel heel bewust moet zijn van dat wat ‘echt belangrijk’ is, en dat je dat dan ook naar voren weet te brengen. Ik zeg dus: loop niet weg voor kritische vragen en vertel vervolgens je eigen verhaal."

De buitenwereld onderschat volgens haar hoe moeilijk het is een om interview te geven: "Een interview voor een camera geven kan aanvoelen alsof je in een rijdende trein zit waar je uit wil, maar niet uit kunt. Journalisten staan bij het begin van zo'n gesprek vaak al met 3-0 voor. Ze hebben de microfoon, een camera en kunnen de eerste vraag stelen. Ik geef cursisten de handvatten om zelf de regie in handen te nemen."