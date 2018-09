Minister Blok had 37 keer contact met Suriname na 'failed state'-uitspraak

Minister Stef Blok moest flink aan de bak om het brandje rondom zijn omstreden uitspraken over de multiculturele samenleving te blussen. Zo heeft hij al 37 keer contact gehad met Suriname. Blok noemde het land 'een failed' state.

Dat gebeurde op een besloten bijeenkomst op 10 juli. Hij suggereerde dat er geen landen zijn met een multiculturele samenleving waar bevolkingsgroepen probleemloos met elkaar samen leven. Blok bood daarvoor zijn verontschuldigingen aan.

ZIE OOK: Stef Blok betuigt nogmaals spijt over omstreden Suriname-uitspraken

Uit documenten die het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijgegeven na een WOB-verzoek, blijkt dat Blok 37 keer contact had met Suriname na zijn uitspraak. Hij stuurde ook een excuusbrief aan het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken en hij had een ontmoeting op Schiphol met zijn ambtsgenoot.

Maar Suriname is niet het enige land waarmee Blok iets goed te maken had. De minister had ook twaalf keer contact met de Antillen en zeven keer met Tsjechië omdat hij iets lelijk had gezegd. En hij beledigde ook andere landen.

Oorspronkelijke bevolking uitgeroeid

Over Polen zei Blok: ''Loop eens over straat in Warschau of in Praag. Daar lopen helemaal geen gekleurde mensen. Die mensen zijn binnen een week weg. Ze worden waarschijnlijk letterlijk in elkaar geslagen. Die hebben daar geen leven." en over Australië en de VS zei hij 'daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid'.

De uitspraken van Blok deden veel stof opwaaien. De PvdA wilde zelfs dat de Tweede Kamer van reces zou terugkeren om de uitlatingen van Blok te bespreken. De minister bood meerdere keren zijn excuses aan. Maar daarmee is de kous niet af. Blok wacht deze week een zwaar debat in de Tweede Kamer over de kwestie.

Dit zei Blok over zijn uitspraak: