May over brexit: 'Onderhandelen is geen cherrypicking'

In een speech heeft premier Theresa May uitgelegd wat volgens haar de vijf belangrijkste punten zijn in de brexit-gesprekken. Ze maakt onder andere duidelijk dat ze absoluut geen 'harde grens' wil met Ierland en weerlegt de beschuldiging dat ze aan 'cherrypicking' zou doen.

"Wij hebben er zelf voor gekozen om te vertrekken", zei May. "Het is aan ons om een oplossing te vinden. Maar we kunnen dat niet in ons eentje doen, we moeten daarin samenwerken."

Eerder zei de Europese Unie dat het koninkrijk aan 'cherrypicking' deed. Brexitonderhandelaar Michel Barnier van de EU doelde daarmee op het Britse idee dat ze wel konden vasthouden aan bepaalde EU-regels die voordelig zijn voor het verenigd Koninkrijk na de splitsing.

'Ze hebben veertig jaar meegewerkt'

"We kunnen onmogelijk een situatie bedenken waarin we dat zouden accepteren. Ze weten wat de regels zijn om de interne markt van de EU integer te houden. Daar hebben ze immers veertig jaar aan meegewerkt."

Daarover zei May simpelweg dat volgens die redenering elke handelsovereenkomst 'cherrypicking' is. Iedere handelsovereenkomst heeft namelijk verschillende afspraken, die afhangen van wat er tussen de verschillende landen gewenst is.

Geven en nemen

Ze merkt ook op dat het verlaten van de Unie ongetwijfeld gevolgen voor de markt zal hebben. Het wordt geven en nemen aan beide kanten, zegt ze. "Op bepaalde manieren zal de toegang tot elkaars markten minder worden dan dat nu het geval is. Het is een onderhandeling en geen van beide kan precies krijgen wat ze willen."

May zegt verder dat er gezorgd moet worden voor zo weinig mogelijk vertraging bij de grenzen. "Het uitgangspunt is dat de grens zo min mogelijk frictie moet kennen. We zullen zorgen dat de reguleringsstandaarden van het VK net zo hoog blijven als die van de Europese Unie." Ook hoopt ze betrokken te kunnen blijven bij Europese agentschappen op het gebied van chemie, luchtvaart en medicijnen.

Ierse zee

May geeft in haar speech dus toe dat het Verenigd Koninkrijk een eigen verantwoordelijkheid heeft om een oplossing voor het grensprobleem te vinden. Ze ziet weinig in het voorstel van de Europese Commissie om een grens te vormen in de Ierse zee.

Het probleem is dat Ierland, dat een lidstaat van de EU is, grenst aan Noord-Ierland, dat onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. Het was al duidelijk dat de grens tussen de twee landen niet gesloten zou worden. Dan zou er wel een economische grens komen in de Ierse zee, die het Verenigd Koninkrijk scheidt van Ierland en Noord-Ierland en dat zag de Britse regering niet zitten.