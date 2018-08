Man opgepakt om aanslagdreiging Tweede Kamer wegens PVV-cartoonwedstrijd

Een 26-jarige man is aangehouden in Den Haag vanwege dreiging met een aanslag. Hij had die willen richten tegen de PVV of het parlementsgebouw, meldt de politie.

De man zou hebben gedreigd met een aanslag in een Facebookfilmpje. Daarin refereerde hij aan de cartoonwedstrijd over profeet Mohammed die Geert Wilders later dit jaar organiseert in de Tweede Kamer. De verdachte werd vandaag aangehouden op het Centraal Station in Den Haag.

'Waanzin'

Wilders werd vanochtend gewaarschuwd door de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding. "Mij is verteld dat een man zou hebben gezegd dat hij in Nederland is gearriveerd met het doel mij te vermoorden. Gelukkig is hij opgepakt", schrijft hij op Twitter. "Het is waanzin dat dit gebeurt naar aanleiding van een tekenwedstrijd en dat het doodsbedreigingen regent."

De verdachte zit in beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De man wordt verhoord. Zijn exacte identiteit moet nog worden vastgesteld.

'Ernstige zaak'

Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer, laat aan RTL Nieuws weten dat het 'een ernstige zaak is.' "Ik wacht het onderzoek af en sta in nauw contact met de NCTV", zegt zij tegen RTL Nieuws.

Morgen is er in Pakistan een protestmars tegen de cartoonwedstrijd van Wilders. De Pakistaanse Islamitische Partij TLP, die de actie van Wilders ziet als godslastering, wil woensdag beginnen met de mars van Lahore naar hoofdstad Islamabad. De islamitische partij eist niet alleen dat Pakistan de relaties met Nederland verbreekt, maar ook dat 'andere islamitische landen hetzelfde doen'.

Wilders wil later dit jaar een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed houden. Hij zegt dat hij honderden inzendingen heeft ontvangen. Premier Rutte zei afgelopen vrijdag dat de PVV-leider het recht heeft een dergelijke wedstrijd te organiseren. "Feit is dat ik het niet zou doen, zo’n wedstrijd. Maar hij mag het doen."

