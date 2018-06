'Korting bij collectieve zorgpolis is nep'

De korting die verzekerden krijgen bij een collectieve zorgpolis, is nep. De oorspronkelijke premie wordt gewoon verhoogd, daarna wordt er zogenaamd korting op gegeven.

Dat zegt minister Bruno Bruins van Medische Zorg in het AD. Hij wil een einde maken aan deze praktijken door de maximale korting die verzekeraars mogen geven te verlagen van tien naar vijf procent. "Dat is mijn stok achter de deur."

Onoverzichtelijk

Twee derde van Nederland maakt gebruik van deze kortingen. Het idee is dat de polis goedkoper wordt, omdat een verzekeraar voor een grote groep mensen gericht zorg kan inkopen, waardoor het goedkoper wordt. Dat wordt dan doorberekend aan de klant met een korting van maximaal tien procent.

Maar volgens Bruins wordt dat voordeel bij de inkoop helemaal niet behaald en worden collectiviteiten 'met korting' aangeboden, terwijl het pakket eigenlijk evenveel kost als de basisverzekering waarop het is gebaseerd. De minister vindt dat de collectieve basisverzekering zo alleen maar wordt gebruikt wordt om klanten te lokken. Daar moet een einde aan komen. Ook moeten verzekeraars wel echt werk gaan maken van inkoopvoordelen.

Varianten

De minister wil ook een einde aan de vele, bijna identieke, varianten van de basisverzekering. De zorgverzekeraars hebben 55 varianten op de basisverzekering zonder korting, opnieuw verpakt in minstens 51.000 collectieve polissen met korting. "Dat is volstrekt onoverzichtelijk", zegt Bruins in de krant.

Zorgverzekeraars die zogenoemde collectiviteiten aanbieden moeten voortaan duidelijk aangeven op welke polis die is gebaseerd, en wat die polis kost. Op die manier moet het voor consumenten duidelijk worden of kortingen waarmee zorgverzekeraars adverteren, wel echt kortingen zijn.

Je betaalt zorgpremie, maar ook nog eigen risico: waarom eigenlijk?

In tien jaar tijd steeg het eigen risico in de zorg van 150 naar 385 euro. Antoin Peeters legt uit waarom we eigenlijk eigen risico betalen. En wanneer wél en wanneer niet.