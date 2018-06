Kabinet wil 200.000 mensen uit de auto op de fiets

Deze kabinetsperiode moeten 200.000 mensen uit hun auto komen en op hun fiets naar het werk gaan. Om dat voor elkaar te krijgen investeert het kabinet fors in onder meer stallingen en routes.

Het kabinet vindt dat er nu nog te veel mensen die dichtbij hun werk wonen, te vaak de auto pakken. D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven wil dat deze kabinetsperiode 200.000 forenzen de fiets kiezen in plaats van de auto.

Minder lawaai meer ruimte

Hoe fietsen aantrekkelijker gemaakt gaat worden? "Door te investeren in betere fietspaden en extra fietsenstallingen", zegt de staatssecretaris, die vandaag haar plannen bekendmaakt.

Er wordt 26 miljoen uitgegeven voor fietsroutes en 74 miljoen euro voor stallingen. Waar die stallingen komen, wordt later bepaald. Bij uitbreiding van stallingscapaciteit zal ook rekening worden gehouden met het groeiend aanbod aan bakfietsen en elektrische fietsen.

Ook wil de staatssecretaris werkgevers oproepen fietsen aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door ze aan te sporen meer gebruik te maken van de vergoeding van 19 cent per fietskilometer.

Voordelen

Ons land telt 23 miljoen fietsen. Sinds 2005 zijn we met z'n allen 12 procent meer kilometers gaan fietsen, blijkt uit cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

"Nederlanders fietsen al veel maar toch is het zo dat meer dan de helft van de ritjes die we maken met de auto minder is dan 7,5 kilometer", zegt Van Veldhoven. "Dus daar is nog enorm veel winst te behalen. Als iedereen die niet in de auto hoeft te zitten op de fiets stapt, scheelt dat heel veel. Ook voor de files."

Een overstap van de auto naar de fiets levert nog meer voordelen op:

Nederland = fietsland Ruim een kwart van alle verplaatsingen die Nederlanders maken, gaat per fiets.

Nederland telt 23 miljoen fietsen. En 2 miljoen e-bikes.

In 2016 pakten we met elkaar 4,5 miljard keer de fiets om ergens naar toe te gaan.

Ruim een derde van de fietskilometers is voor vrijetijdsdoeleinden.

Een kwart voor woon- werkverkeer.

