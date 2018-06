Jeroen Dijsselbloem afgevallen als kandidaat voor Raad van State

Jeroen Dijsselbloem (PvdA) is afgevallen als kandidaat voor het vicepresidentschap van de Raad van State. Goed ingevoerde bronnen melden RTL Nieuws dat Dijsselbloem te verstaan is gegeven dat het vicepresidentschap aan zijn neus voorbij zal gaan. Ingewijden in Den Haag gaan er nu vanuit dat D66'er Thom de Graaf de nieuwe vicepresident wordt van het zeer belangrijke adviesorgaan.

De Graaf is op dit moment onder meer voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de Democraten.

Slecht vallen bij oppositie

De namen van Dijsselbloem en De Graaf voor de opvolging van Piet Hein Donner (CDA) als 'onderkoning' van Nederland liggen al enige tijd op straat. De Graaf zou de kandidaat zijn van het kabinet. PvdA'er en oud-minister van Financiën Dijsselbloem zou zich volgens de Volkskrant en NRC Handelsblad kandidaat hebben gesteld nadat hij gevraagd was om dat te doen door een aantal leden van de Raad van State.

De aanstaande benoeming van De Graaf zal hoogstwaarschijnlijk slecht vallen bij de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Al bij de benoeming van Piet Hein Donner, ruim 6 jaar geleden, was er veel kritiek op de besluitvorming die geheel in achterkamertjes plaats vindt.

Verschillende partijen kondigden toen aan met een wetswijziging te zullen komen om de Tweede kamer mee invloed te geven bij de benoeming van de vice-president van de Raad van State. Maar zo’n wetswijziging is nooit ingediend.

