Inspectie waarschuwt: leerlingen presteren steeds slechter

Kinderen op de basisschool en de middelbare school presteren steeds slechter. Als daar nu niets aan wordt gedaan, raakt Nederland internationaal op achterstand, waarschuwt de onderwijsinspectie.

De inspectie noemt de situatie zorgwekkend: de afgelopen twintig jaar zijn de gemiddelde resultaten van Nederlandse leerlingen in het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs geleidelijk teruggelopen.

"Ons toptalent scoort minder, presteert minder. Dat is het grootste punt dat we constateren", zegt inspecteur-generaal Monique Vogelzang tegen RTL Nieuws. "Daarnaast zien we ook dat meer leerlingen laaggeletterd uit het basisonderwijs komen. Dus eigenlijk doen onze best presterende leerlingen én de zwakkere leerlingen het minder."

Toppositie kwijt

Het aantal leerlingen dat aan het eind van groep 8 niet goed kan lezen stijgt dus, maar volgens de inspectie presenteren leerlingen op alle vlakken minder goed: rekenen, taal, gym, cultuureducatie en burgerschapsonderwijs.

In 'vrijwel alle andere landen' zijn de prestaties van leerlingen de laatste jaren wél verbeterd, meldt de inspectie. Daardoor is Nederland volgens de inspectie 'zijn internationale toppositie langzaam kwijtgeraakt'.

Te weinig ambitie

Eén enkele oorzaak voor de slechtere prestaties is volgens de inspectie niet te geven. Maar de inspectie ziet wel dat niet altijd het maximale uit kinderen wordt gehaald. Zo is er bij sommige scholen onvoldoende aandacht voor kinderen die goed presteren en is niet bij elke school genoeg ambitie om meer te doen dan strikt noodzakelijk. Om een beter beeld te krijgen van de oorzaken gaat de inspectie extra onderzoek doen.

De inspectie komt met de waarschuwing in 'De Staat van het Onderwijs'. In dat jaarlijkse rapport kijkt de inspectie hoe het onderwijs in Nederland ervoor staat. Volgens minister Van Engelshoven en minister Slob 'dwingt het rapport tot het stellen van duidelijke prioriteiten' in het onderwijs.

'Terug naar duidelijke leerdoelen'

Slob laat weten: "Waar de afgelopen jaren de eisen aan scholen steeds verder zijn uitgedijd, moeten we terug naar duidelijke leerdoelen. Ook moeten we de Haagse reflex weerstaan om het onderwijs nu direct te overladen met nieuwe actieplannen."

Zo krijgt je kind lol in lezen Leerlingen in groep 8 lezen steeds slechter: dat is één van de conclusies van de onderwijsinspectie. Maar hoe zorg je ervoor dat je kind lol in lezen krijgt – én houdt? Ouders spelen daarin misschien wel de belangrijkste rol. Oké, op school leren kinderen lezen, maar als ze het thuis buiten schooltijd niet of nauwelijks doen, blijft hun ontwikkeling steken. "Geen twijfel mogelijk", zegt Peter Rosendaal van de stichting CPNB, die boeken promoot. "Elk onderzoek wijst uit dat kinderen slimmer worden van lezen. Hun woordenschat wordt er groter door, hun taalgebruik beter." Dat betekent dat je er als ouder zelf tijd in moet steken. Dat begint al met voorlezen op jonge leeftijd. "Maar sleur ze ook vooral mee naar de bibliotheek", zegt Rosendaal. "Daar is voor ieder kind iets leuks te vinden en tot hun 18de is het gratis." Hij wijst op de top 100 van meest uitgeleende boeken: 56 van de 100 titels zijn kinder- of jeugdboeken; de hele top 12 bestaat eruit. Boeken met veel plaatjes zijn ideaal voor dyslectische kinderen: die raken er niet door ontmoedigd, maar pikken lekker veel woordjes mee. Ook strips en tijdschriften zijn goed om plezier te krijgen in het lezen. En naast boeken zijn er natuurlijk veel meer manieren om spelenderwijs je leesvaardigheden te ontwikkelen: denk aan woordspelletjes als Boggle en Scrabble. Heb je kinderen die wat ouder zijn? Op de smartphone kun je natuurlijk prima een potje WordFeud met ze spelen.

