Hoop voor expats die ongewild Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt

Er is hoop voor duizenden Nederlanders die zonder het te weten hun staatsburgerschap zijn verloren. Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid gaat kijken naar een mogelijke regeling waardoor hun Nederlanderschap kan worden hersteld.

Het gaat om Nederlanders die in een ander land wonen en ook de nationaliteit van dat land hebben aangenomen. Als zij niet continu hun Nederlandse paspoort op tijd verlengen, wordt hun de Nederlandse nationaliteit ontnomen.

Onverwacht effect

Dat is een bijwerking van regels uit 2003 rond dubbele nationaliteit. De toenmalige regering wilde de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld criminelen met twee nationaliteiten ons land uit te zetten door hen niet langer te hoeven erkennen als Nederlander. Het effect op expats was onverwacht.

Andrew Salm is boos dat hij geen Nederlander meer is. Hij verhuisde als tiener naar Canada. Toen hij daar naar de politieacademie wilde, had hij de Canadese nationaliteit nodig. Hem was nooit verteld dat hij zijn Nederlandse nationaliteit kon kwijtraken.

Geen waarschuwing

Hij wilde zijn Nederlandse paspoort actueel houden, maar moest daarvoor zestien uur rijden naar de ambassade en besloot een jaar te wachten. Eenmaal aan het loket werd hem meegedeeld dat hij geen Nederlander meer was. "Ik stond echt versteld. Ik wist niet eens dat dit kon. Ik heb nooit een brief gehad of een waarschuwing", zegt Salm tegen RTL Nieuws-correspondent Erik Mouthaan.

Een belangengroep van Nederlanders die in het buitenland wonen, heeft becijferd dat 'zeker duizenden' Nederlanders in den vreemde dit is overkomen. Na druk van de groep en van de Nationale Ombudsman legt de regering dat risico nu uit aan mensen die naar een ander land vertrekken.

Niet tegenwerken

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil een regeling voor mensen als Salm. "We hebben meer dan een miljoen Nederlanders die in het buitenland wonen en werken. Die zijn heel belangrijk voor onze reputatie en onze economie. We moeten die mensen juist faciliteren, niet tegenwerken."

Staatssecretaris Harbers (VVD) zegt tegen RTL Nieuws: "Nederlanders die ervoor kiezen een andere nationaliteit aan te nemen, kunnen hun Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraken." Maar hij wijst erop dat in het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat er nieuw beleid komt op het gebied van de dubbele nationaliteit. Harbers geeft aan 'te zullen kijken' naar de situatie van Nederlanders die tegen hun wil hun nationaliteit verloren.

De vlag uit

Andrew Salm hangt voor zijn huis in Ottawa de vlag uit: "Die hoort bij mij. Ik voetbal, ik eet speculaas, ik vier sinterklaas met mijn vrienden. In mijn hart ben ik altijd Nederlands, dat kun je niet van me wegnemen."

Geen Nederlander meer tegen wil en dank

Erik Mouthaan zocht Andrew Salm op, die zijn Nederlandse paspoort zonder waarschuwing kwijtraakte.