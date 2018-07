Hoeveel agenten lopen er op straat? De politie 'weet het niet'

Hoeveel agenten lopen er op straat? RTL Nieuws wil dat weten, maar het lukt de politie niet om daar antwoord op te geven. Dat is pikant, omdat juist nu de spanning tussen de gewone agenten de korpsleiding oploopt vanwege steeds meer toenemende werkdruk.

Volgens de Nationale Politie kan het aantal agenten op straat elke dag verschillen afhankelijk van hoe ze worden ingeroosterd: "Het is dus goed mogelijk dat er dagen zijn dat het 'blauw op straat' in Nederland 17.000 dienders betreft, maar er ook dagen zijn dat het 23.000 dienders betreft", schrijft een woordvoerder in een e-mail aan RTL Nieuws.

Vragen aan de politie

Wat vaststaat, is dat nog niet de helft van de ongeveer 50.000 agenten die er zijn op straat actief zijn om de criminaliteit te bestrijden. In maart van dit jaar benaderden we de politie met enkele vragen over de politiesterkte.

ZIE OOK: Politiebonden vinden 7 procent meer salaris niet genoeg

Bijna vier maanden later en heel wat e-mails verder komt het hoge woord er uit: "Het is onmogelijk uit te komen op een specifiek getal omdat het dagkoersen zijn en er binnen eenheden fluctuaties zijn die niet in systemen worden vastgelegd."

Toenemende werkdruk

"Volkomen ongeloofwaardig", zegt voorzitter Gerrit van de Kamp (foto) van de Politievakbond ACP: "Duidelijk is dat na al die jaren de politie kennelijk nog steeds niet kan of wil laten zien hoeveel mensen er echt op straat werken. Ze praten over het aantal mensen dat op papier beschikbaar is, maar niet over wat feitelijk beschikbaar is. Dat levert de huidige problemen op."

Van de Kamp doelt op de oplopende spanning in het politiekorps. De gewone agenten zijn de steeds maar toenemende werkdruk meer dan zat en voeren actie voor een betere cao.

Verstrekte cijfers politie

Uit de cijfers die de politie heeft verstrekt blijkt dat er 21.202 agenten de straat op kunnen. De rekensom die RTL Nieuws op basis van de verstrekte gegevens maakte:

Agenten op straat zitten in de schalen 5 t/m 9. Totaal: 21.202 agenten

Daar moet 12 procent vanaf. Want volgens de politie heeft gemiddeld genomen 88 procent van de agenten een rtgp-diploma. Dat is de training voor wat in de politiewereld het schoppen, slaan, schieten diploma heet. Agenten op straat moeten dat diploma hebben, anders mogen ze niet op straat surveilleren. Dat is niet 100 procent omdat niet iedere agent die toets haalt.

21.202 – 12 procent is Blijft over: 18.658 agenten

Het gemiddelde ziekteverzuim is 7 procent, dus blijven er 17.352 agenten over die op straat inzetbaar zijn.

Ingewijden wijzen er op dat minder agenten op straat bewust beleid is van de politie. Met de komst van de nationale politie is de balans tussen blauw op straat en de agenten die doen aan opsporing en informatie inwinnen veranderd. "Er gaat meer menskracht naar de laatste twee takken van sport", zegt een ingewijde. Daardoor verandert het karakter van de politie. Ook is de afgelopen jaren capaciteit opgeslorpt door inzet van politie bij immigratie, bewaken/beveiligen, terrorisme en grote evenementen. "Dat is ten koste gegaan van blauw op straat."

Een derde van de agenten op straat

Conclusie: volgens de berekeningen van RTL Nieuws lopen er van de 49.800 fte die de politie sterk is zo’n 17.352 agenten op straat. Dat betekent dat 35 procent van de operationele sterkte van de politie op straat loopt. Volgens Van de Kamp van Politievakbond ACP is dit nog een optimistische berekening. Hij wijst er op dat teams ook nog allerlei andere verplichtingen hebben om mensen te leveren, bijvoorbeeld voor de Mobiele Eenheid en recherche-onderzoeken. Dat zorgt voor een nog lager aantal agenten op straat.

De politie bestrijdt de berekening van RTL Nieuws. Volgens hen klopt de berekening niet. Maar op de vraag hoeveel agenten het dan wel zijn, kan de politie geen antwoord geven. "Dat varieert per dag tussen de 17.000 en 23.000", aldus een woordvoerder van de nationale politie.

Meer op rtlnieuws.nl: