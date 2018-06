Het is officieel, het dragen van een boerka wordt op veel plekken verboden

Er komt een - gedeeltelijk - verbod op gezichtsbedekkende kleding. Boerka’s, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen worden straks verboden in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en in overheidsgebouwen.

Daar heeft een meerderheid in de Eerste Kamer mee ingestemd. Het verbod geldt niet overal. Op straat mag de gezichtsbedekkende kleding nog wel worden gedragen. Een paar honderd vrouwen in ons land dragen een boerka of nikab.

Verbod van kracht worden

Voor het verbod stemden vandaag een meerderheid van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, OSF, Partij voor de Dieren en 50PLUS. Tegen waren regeringspartij D66 en de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP.

Volgens de partijen die tegen stemden helpt zo'n verbod niet mee aan de participatie van de vrouwen aan de samenleving. Bovendien kan er al via huisregels in onderwijsinstellingen en in de zorg worden geregeld dat gezichtbedekkende kleding niet is toegestaan.

Eerder was de Raad van State al erg kritisch over het verbod. Het wetsvoorstel werd al goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend wanneer het verbod van kracht wordt.

