GroenLinks wil spoedwet tegen salarisverhoging ING-topman

Als het aan GroenLinks ligt, komt er een spoedwet waarmee de omstreden salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers kan worden tegengehouden. Dat zei GroenLinks-leider Jesse Klaver in het tv-programma Buitenhof.

Klaver wil dat het wetsvoorstel uiterlijk vrijdag af is, zodat het voor een spoedadvies naar de Raad van State kan worden gestuurd. Op die manier kan de wet voor de aandeelhoudersvergadering van ING door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Die aandeelhoudersvergadering is over iets minder dan 1,5 maand, op 23 april.

Goedkeuring van minister

Met de wet wil GroenLinks regelen dat salarisverhogingen van bestuurders van systeembanken vooraf moeten worden voorgelegd aan de minister van Financiën, die de salarisverhogingen moet goedkeuren. Ook moet de wet ervoor zorgen dat bestuurders niet meer een deel van hun salaris kunnen laten uitkeren in 'variabele bestanddelen, zoals aandelenpakketten'.

Systeembanken zijn banken waarvan een mogelijk faillissement de rest van het financiële systeem en de economie ernstige schade kan toebrengen. In Nederland gaat het om ING, Rabobank, SNS Bank en ABN Amro.

'Semi-overheidsinstellingen'

Premier Rutte zei vrijdag dat systeembanken niet dezelfde vrijheden hebben om de beloning van bestuurders vast te stellen als andere bedrijven, omdat ze een soort 'semi-overheidsinstellingen' zijn. Als ze in de problemen komen, dan kunnen ze de overheid namelijk om hulp vragen. Die zal niet snel weigeren, omdat de gevolgen van problemen bij zo'n bank te groot kunnen zijn.

In de Tweede Kamer was deze week verbijstering over de salarisverhoging van Hamers. De topman van ING zou van zo'n 2 miljoen euro per jaar naar een beloning van ongeveer 3 miljoen euro gaan.

'Verdiende te weinig'

Voor een groot deel bestaat die beloning uit aandelen die een totale waarde hebben van 50 procent van zijn bruto jaarsalaris. In het Financieele Dagblad zei president-commissaris Jeroen van der Veer dat Hamers te weinig verdiende: "Hamers is eredivisie, maar werd Jupiler League betaald." Ook de raad van commissarissen van de bank vindt dat.

Klaver doet 'een dringende oproep' aan andere partijen in de Tweede Kamer om in te stemmen met de wetswijziging. "Als er iets is dat politici kunnen doen om het vertrouwen van mensen terug te winnen, dan is het laten zien dat we niet machteloos zijn tegenover het grote geld. Verontwaardigde politici zijn er genoeg, het is tijd voor daadkracht."

Politieke steun​​

De spoedwet van GroenLinks kan in elk geval rekenen op steun van de, SP en de PvdA. SP-Kamerlid Renske Leijten zei desgevraagd tegen RTL Nieuws een noodrem tegen exorbitante salarisverhogingen in de top bij systeembanken toe te juichen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft al contact gehad met GroenLinks om samen op te trekken.

Regeringspartijen VVD, D66 en CDA willen het wetsvoorstel eerst lezen voordat ze een standpunt innemen. De PVV steunt het GroenLinksvoorstel steunen, volgens PVV-leider Wilders moet er een einde komen aan 'het gegraai'.

