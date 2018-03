Golf van uitzettingen Russische diplomaten: Nederland stuurt er twee weg

De diplomatieke strijd tussen Rusland en het Westen bereikt een voorlopig hoogtepunt met de uitwijzing van een groot aantal Russische diplomaten uit westerse landen. Nederland wijst twee Russen de deur, de Verenigde Staten zestig.

Ook andere landen nemen maatregelen. Die volgen op de aanslag op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia, begin deze maand in Groot-Brittanniƫ. Europese landen delen de conclusie van de Britten dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanslag.

Uitzonderlijk besluit

In de VS moeten zestig medewerkers van Russische inlichtingendiensten het land verlaten. Het Russische consulaat in Seattle moet worden gesloten. Nederland wil dat twee Russische inlichtingenmedewerkers het land verlaten, schrijven ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Het is een uitzonderlijke stap, zegt politiek commentator Frits Wester. "Dit doet Nederland niet gauw. Blijkbaar is het kabinet ervan overtuigd dat het Britse bewijs klopt en dat de Russen achter de aanval zitten. Het doet de spanningen oplopen tussen Rusland en de Europese Unie, maar ook tussen Rusland en Nederland. Het zal bijvoorbeeld niet bijdragen aan de waarheidsvinding over de ramp met vlucht MH17."

Steun van EU

Afgelopen week is op de EU-top al besloten om gezamenlijk tot maatregelen te komen tegen Moskou. Tijdens de Europese Raad van 22 maart werd de aanslag in Groot-Brittanniƫ al met de sterkst mogelijke bewoordingen veroordeeld en werd geconcludeerd dat het zeer waarschijnlijk is dat de Russen achter de aanslag zitten.

Veertien EU-lidstaten besloten vandaag Russische diplomaten uit te zetten, zei EU-president Donald Tusk in Brussel. Hij sluit niet uit dat nog meer Europese landen de komende dagen volgen met maatregelen. Eerder vandaag riepen vier EU-landen de Russische ambassadeur in hun land op het matje over de kwestie: Estland, Letland, Litouwen en Polen. Die hebben alle vier een grens met Rusland.

Dat land ontkent nog steeds elke betrokkenheid bij de aanslag op Skripal met een chemische stof die ooit in de Sovjet-Unie is ontwikkeld. Moskou stelt dat de Britten die uit de Europese Unie willen stappen, de zaak rondom Skripal misbruiken om de de betrekkingen tussen de EU en Rusland te beschadigen.

De aanslag op Sergej Skripal: wat weten we ervan?

Op een bankje in een park in Salisbury werden Sergej Skripal en zijn dochter Joelia begin maart buiten bewustzijn gevonden. Wat is sindsdien gebeurd?