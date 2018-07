Fitnessapp van telefoons militairen vanwege lek

Het ministerie van Defensie heeft het gebruik van sport- en fitnessapps op diensttelefoons tijdelijk onmogelijk gemaakt.

De maatregel is genomen nadat was gebleken dat via de app van het Finse bedrijf Polar persoonlijke informatie achterhaald kon worden. Tot vrijdag was te zien waar ze trainen, hoe ze heten en meestal ook waar ze wonen. Dat heeft minister Ank Bijleveld aan de Tweede Kamer laten weten.

Joggen op basis

"Privégegevens van militairen, burgermedewerkers en in het bijzonder medewerkers van inlichtingendiensten in binnen- en buitenland liggen op straat'', zegt Bijleveld. De zaak kwam aan het licht door onderzoek van online platform De Correspondent en 'burgerjournalistieknetwerk' Bellingcat.

Als voorbeelden noemen ze vier Nederlandse militairen die joggen op een basis in Irak van waaruit IS wordt bestreden, Amerikaanse militairen die hardlopen in Guantánamo Bay en een Rus die zowel bij het hoofdkantoor van een Russische geheime dienst in Moskou traint als in Irak, Pakistan en Afghanistan.

Binnen enkele minuten

Bij een steekproef onder zo'n 100 militairen en medewerkers van inlichtingendiensten was in 90 procent van de gevallen binnen enkele minuten de identiteit en het woonadres te achterhalen.

"Het ministerie heeft het personeel herhaaldelijk gewezen op de specifieke kwetsbaarheid van dergelijke apps op het werk en thuis'', zegt minister Bijleveld.

