Extra maatregelen: luchtkwaliteit binnensteden moet dit jaar nog verbeterd worden

Het kabinet gaat met nieuwe maatregelen de luchtkwaliteit in binnensteden dit jaar nog verbeteren. Het is de bedoeling dat elk stadscentrum in 2018 voldoet aan de Europese waarden voor luchtkwaliteit.

Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Samen met gemeenten kondigt ze extra maatregelen aan in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Maatregelen

In Rotterdam komt er bijvoorbeeld minder verkeer door de Maastunnelcorridor en in Amsterdam worden subsidies beloofd voor elektrische taxi's. Die maatregelen worden toegevoegd aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. In totaal is er ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor de plannen.

"We weten steeds beter hoe essentieel luchtkwaliteit is voor onze gezondheid", zegt Van Veldhoven. "Hier wordt al sinds 2010 aan gewerkt. En mijn werk gaat door, want het volgende doel is de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert."

Eis Milieudefensie

De plannen van Van Veldhoven zijn het gevolg van een kort geding dat Milieudefensie aanspande tegen de staat. De milieuorganisatie eiste in een rechtszaak vorig jaar dat de overheid maatregelen zou nemen om te zorgen dat Europese uitstootwaarden niet meer worden overschreden.

De staat verloor deze zaak, alleen de eis van Milieudefensie dat er een verbod zou moeten komen voor nieuwe projecten waarbij de normen mogelijk overschreden zou worden, haalde het niet.

Rechtszaak

Behalve het kort geding spande Milieudefensie ook een rechtszaak aan tegen de staat, om af te dwingen dat de uitstoot wordt teruggebracht tot het niveau dat de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Die rechtszaak werd verloren, Milieudefensie is tegen die uitspraak in beroep gegaan. Dat dient waarschijnlijk begin volgend jaar, laat een woordvoerder weten.

Luchtvervuiling in 2016 (boven de Europese norm)

Meer op rtlnieuws.nl: