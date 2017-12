'Extra geld verpleeghuizen moet naar personeel, anders teruggevorderd'

Het extra geld dat verpleeghuizen de komende jaren krijgen, moet worden besteed aan personeel. De minister wil het geld terugvorderen als ze dat niet doen.

In 2018 wordt 435 miljoen euro extra geinvesteerd in de ouderenzorg. Dat geld moet door verpleeghuizen gebruikt worden om tienduizenden extra zorgverleners aan te nemen, zegt minister Hugo de Jonge in De Volkskrant.

In de komende vier jaar komt 2,1 miljard euro extra beschikbaar voor de zorg in verpleeghuizen. Het geld voor volgend jaar is daar onderdeel van.

'Naar echte zorg'

"We gaan zorgen dat het geld naar echte zorg gaat - naar tijd en aandacht voor onze ouderen", zegt De Jonge in de krant. Hij wil ook dat de politiek het laatste woord krijgt over budgetverhogingen in de zorg.

Terugvorderen van geld is nu niet altijd mogelijk. Het hangt volgens de minister af van het contract met de verpleeghuizen. De minister wil in alle contracten laten opnemen dat terugvorderen mogelijk wordt.

Dit doet het kabinet-Rutte III voor de zorg:

Het eigen risico gaat voorlopig niet omhoog maar de premie van de zorgverzekering wel. En, er gaat meer geld naar de ouderenzorg. Verslaggever Floor Bremer heeft het regeerakkoord gelezen en legt uit wat er in staat over de zorg.

