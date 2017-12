EU-leiders blijven het oneens over asielbeleid

De EU-leiders zijn op hun top in Brussel niet dichter bij elkaar gekomen over het asielbeleid.

Er is nog totaal geen zicht op consensus, aldus premier Mark Rutte na afloop van het diner waar 'een heftige discussie' over de verdeling van asielzoekers plaatsvond.

Oost-Europa

De top sprak over de toekomst van het asielbeleid om beter met crises te kunnen omgaan. Op tafel lag onder meer de door Oost-Europa fel bestreden verplichte verdeling van asielzoekers over de EU. "Dit is iets wat landen zoals Polen en Hongarije absoluut niet willen", zegt politiek verslaggever Fons Lambie.

Vóór de top begon had Rutte fel uitgehaald naar de Hongaarse premier Viktor Orban, die asielquota wil afkopen door geld te storten in een Afrikafonds dat migranten moet weerhouden de oversteek te wagen. "Een schaamteloos verhaal'', aldus Rutte. Gevraagd naar de reactie van Orban zei hij: "Iedereen kan goed tegen een stootje.''

Shoppen

Rutte zei te hebben gepleit voor onderlinge solidariteit. "Anders gaat iedereen shoppen wat hij leuk vindt.'' De EU zou daardoor 'verpulveren'.

Volgens Fons Lambie was de EU-top echt bedoeld als een eerste discussie. "Volgende keer willen de EU-leiders een plan hebben zodat de EU-landen de migratie echt aan kunnen pakken."

