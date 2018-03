Dreiging ingrijpen Knops verbaast kabinet Aruba

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft vandaag geëist dat Aruba uiterlijk eind april zijn begroting op orde heeft.

Het Arubaanse kabinet reageert verbaasd op zijn uitlatingen. "De regering is in onderhandeling met Nederland over het pad tot herstel. Deze aankondiging verandert hier niets aan", zegt woordvoerder Guillfred Besaril.

Knops dreigde tegenover het AD met sancties als dit niet het geval zou zijn. ​Hij stuurde aan op een zogenoemde aanwijzing van de Rijksministerraad als Aruba de deadline niet haalt, waardoor het eiland gedwongen wordt om maatregelen te nemen. De nieuwe regering, die pas sinds vier maanden aan het werk is, werd echter volgens Besaril 'geconfronteerd met de realiteit dat de voormalige regering de cijfers manipuleerde, ondanks het financieel toezicht vanuit Nederland'.

Een verantwoordelijk pad

Het verhelpen van de financiële problemen door het kabinet van Evelyn Wever-Croes zou volgens planning verlopen. "Wij hebben een verantwoordelijk pad opgesteld over hoe wij hieruit zullen komen, zodat wij er sterker uit komen'', stelt Besaril, die Aruba vertegenwoordigt in de Rijksministerraad. "Wij werken niet alleen aan het aanpakken van de financiële problemen. Onze uitdaging is veel groter. Wij werken aan de transformatie van slecht bestuur naar deugdelijk bestuur."

'Enorme financiële chaos'

Hij vindt het dan ook vreemd dat de Nederlandse overheid het dreigen met een aanwijzing achterwege liet in de tijd dat oud-premier Mike Eman met de scepter zwaaide. Zijn kabinet voerde tussen 2009 en 2017 een boekhouding die volgens Besaril 'een enorme financiële chaos' achterliet. Zo zou de begroting voor 2018 niet tijdig zijn ingediend en een tekort hebben gecreëerd dat twaalf maal hoger lag dan wettelijk was toegestaan.

Maar de Nederlandse overheid probeerde in 2014 in te grijpen en weigerde de toenmalige begroting van Aruba goed te keuren. Eman noemde het een 'verkrachting' van de autonomie van Aruba en ging uit protest in hongerstaking. Dat hield hij net geen week vol. Toen werd er een spoedakkoord tussen de twee naties bereikt.

