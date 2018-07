Deze 3 onderwerpen bespreken Mark Rutte en Donald Trump vandaag zeker

Voor het eerst sinds de installatie van de Amerikaanse president Donald Trump in 2017, krijgt hij vandaag premier Mark Rutte op bezoek. Maar waar gaan ze het over hebben? In elk geval over deze drie onderwerpen.

1. MH17

In het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 4 jaar geleden boven Oost-Oekraïne, wijst Nederland nadrukkelijk in de richting van Rusland. Maar Rusland blijft dwarsliggen en werkt niet mee aan het internationale onderzoek naar de toedracht van de ramp. Internationaal gezien is het de strategie van onze regering om op zoek te gaan naar medestanders, zodat de Russen op het wereldtoneel steeds meer alleen komen te staan. Zo wordt er blijvende druk uitgeoefend op Rusland om toch mee te werken aan het onderzoek.

Binnen de Verenigde Naties, waar Nederland dit jaar plaats heeft in de machtige Veiligheidsraad, is er steun gekomen van bondgenoten, waaronder Amerika. Premier Rutte zal er bij de Amerikaanse president op aandringen om achter Nederland te blijven staan, zodat er gerechtigheid komt voor de MH17-slachtoffers.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken riep de Russen in de VN-Veiligheidsraad opnieuw op mee te werken.

2. Defensie en Rusland

De steun in het MH17-dossier was onder voorgangers van president Trump vanzelfsprekend geweest. Maar de Amerikaanse president is er veel aan gelegen om juist beter overweg te kunnen met zijn Russische collega Poetin. Al sinds zijn campagne, twee jaar geleden, uit Trump bewondering voor de leider van Rusland.

Vorige week woensdag werd bekend dat Trump en Poetin elkaar op 16 juli ontmoeten in de Finse hoofdstad Helsinki. De Europese bondgenoten van Amerika zijn bang dat deze ontmoeting de NAVO-top van 11 en 12 juli overschaduwt. Erg gezellig lijkt het namelijk niet te worden tijdens het NAVO-overleg.

President Trump ergert zich groen en geel aan de Europese landen omdat zij veel minder bijdragen aan de NAVO dan de Verenigde Staten. Nederland investeert ook minder in defensie dan is afgesproken, al is wel toegezegd de defensie-uitgaven op te schroeven. Trump zal Nederland zeker vragen dat door te zetten en Rutte zal op zijn beurt het belang van een eensgezinde NAVO onderstrepen.

3. Importtarieven

De Rotterdamse haven en Schiphol zijn belangrijke doorvoerhavens voor Europese producten van en naar de Verenigde Staten. De Nederlandse overheid en zakenwereld stonden dan ook niet bepaald te juichen toen president Trump aankondigde dat hij staal en aluminium uit andere landen flink duurder zou maken. Tata Steel in IJmuiden exporteert bijvoorbeeld jaarlijks voor zo'n 500 miljoen euro naar de VS.

De EU heeft inmiddels gereageerd met importheffingen op Amerikaanse producten uit overwegend republikeinse staten, die belangrijk zijn voor Trump in de verkiezingen. De president heeft gedreigd nu de Duitse auto-industrie te raken met importtarieven. Als dat gebeurt, heeft dat niet alleen gevolgen voor onze doorvoerhandel van Duitse auto's, maar ook voor duizenden Nederlandse toeleveranciers van auto-onderdelen.

Reden genoeg voor onze regering om te proberen de angel uit dit conflict te halen. Niet voor niets wordt de premier op zijn reis naar Amerika vergezeld door de minister van buitenlandse handel, Sigrid Kaag.

Stacy Cohen vreest de dupe te worden van de dreigende handelsoorlog tussen Amerika en Europa.

En dit wordt waarschijnlijk niet besproken

Zowel Rutte als Trump heeft te maken met een migratiecrisis. Rutte probeert in EU-verband de opvang van migranten buiten de Europese grenzen te regelen en Trump ziet de migrantenstroom uit midden-Amerika sterk toenemen. Toen de Amerikaanse regering begon met het scheiden van migrantenkinderen van hun ouders aan de grens met Mexico, klonk in Europa stevige kritiek.

Onze premier noemde de beelden van huilende kinderen die van hun ouders waren gescheiden 'schrijnend'. Rutte hield zich echter op de vlakte of hij de kwestie ter sprake zou brengen tijdens het bezoek. "Ik hoop dat we daarvoor al verder zijn." Nu het Amerikaanse beleid van het scheiden van families is aangepast, lijkt de kans klein dat premier Rutte dit ter sprake brengt tijdens zijn bezoek aan het Witte Huis.

Meer op rtlnieuws.nl:

1 jaar Trump: dit is zijn invloed op Nederland