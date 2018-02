D66 wil geen pensioengeld in tabaksindustrie

Pensioenfondsen moeten stoppen met beleggen in de tabaksindustrie. Die oproep doet D66 vandaag op Wereld Kankerdag. "Als je niet wil dat je pensioengeld belegd wordt in de tabaksindustrie moet je dat kunnen zeggen. Het is jouw geld."

Volgens D66 belegt meer dan 80 procent van de pensioenfondsen in de tabaksindustrie. Kamerlid Van Weyenberg gaat een initiatiefwet indienen waarmee werknemers kunnen meebeslissen over de beleggingen van hun fonds.

"Het is jouw geld. As je wil dat jouw gespaarde pensioenpot niet belegd wordt in de tabaksindustrie, vieze steenkolen of kernwapens dan heb je daar nu niets over te zeggen. Dat moet anders", zegt Van Weyenberg.

Meer inspraak

De meeste pensioenfondsen hebben een verantwoordingsorgaan. Dat moet volgens D66 meer macht krijgen en mee kunnen beslissen over de beleggingen. "Om dat te regelen komen we met een initiatiefwet."

Het pensioenfonds van artsen, het ABP, bleek ook te beleggen in de tabaksindustrie. Na zware druk van longartsen ging het ABP overstag en beloofde te stoppen met deze beleggingen.

'Tabaksindustrie ligt niet wakker'

Volgens RTL Z-beurscommentator Durk Feenstra zal de tabaksindustrie er niet van wakker liggen. "Het effect is beperkt, omdat maar een klein deel van het Nederlandse pensioenvermogen in tabak is belegd."

Aandelen van tabaksbedrijven zijn ook nog altijd populair, omdat ze de afgelopen jaren voor veel rendement hebben gezorgd. "Buitenlandse investeerders zullen die dus maar wat graag kopen", zegt Feenstra.