Commissie adviseert kabinet: doe proef met staatswiet in meer gemeenten

Het wietexperiment van de overheid moet in aanzienlijk meer gemeenten plaatsvinden dan in het regeerakkoord is afgesproken. Dat adviseert een commissie aan het kabinet. Welke of hoeveel gemeenten gaan meedoen aan het experiment wordt later dit jaar duidelijk.

In het regeerakkoord is afgesproken de proef in zes tot tien (middel)grote gemeenten te houden, maar de commissie denkt dat dat te weinig is voor 'een voldoende representatief onderzoek en een methodologisch verantwoorde analyse'. Zo'n klein experiment zou niet 'zinvol' zijn.

In het advies van de commissie Experiment gesloten coffeeshopketen staat dat het kabinet kwekers moet aanwijzen die wiet mogen telen. Die telers moeten aan hoge eisen voldoen en moeten een gevarieerd assortiment aan wiet aanbieden. Ze moeten 15 wietvarianten en 10 hasjsoorten aanbieden, zegt voorzitter van de commissie professor André Knottnerus.

Wel verkopen, niet kweken

Het wiet-experiment moet een oplossing opleveren voor een kronkel in het Nederlandse gedoogbeleid. Wiet mag wel legaal worden verkocht, máár het mag niet worden gekweekt. Dat zorgt voor problemen: het werkt criminaliteit in de hand en een coffeeshophouder of koper werkt mee aan een half illegale constructie.

Omdat politieke partijen het over een oplossing al jaren oneens zijn, heeft D66 die groot voorstander is van gereguleerde wietteelt, het voor elkaar gekregen dat dit kabinet gaat experimenteren. Deze commissie heeft bepaald hoe dat experiment eruit moet gaan zien.

De belangrijkste eisen op een rij:

Landelijk komt er een beperkt aantal telers die wiet gaan telen in opdracht van de overheid. Zij moeten aan hoge eisen voldoen.

Die moeten een gevarieerd assortiment wiet leveren.

Die wiet moet vervolgens in zo min mogelijk transportbewegingen bij de verkooppunten komen, om te voorkomen dat criminelen er de hand op kunnen leggen.

De coffeeshops moeten vervolgens een handelsvoorraad krijgen die voldoende is voor een dag, nu mogen ze maar maximaal 500 gram in huis hebben.

De gemeenten die meedoen aan het experiment moeten divers zijn: groot en klein, aan de grens en elders in het land, met veel en weinig coffeeshops. Het is nog niet bekend om hoeveel of welke gemeenten het gaat.

En van de gemeenten die meedoen moeten ook alle coffeeshops meedoen.

Als het experiment na vier jaar een succes blijkt te zijn, dan zou de regering het niet zomaar stop moeten zetten.

Preventieve aandacht voor gezondheidsschade.

Opvallend volgens Frits Wester

Politiek commentator Frits Wester noemt het opvallend dat het advies op een aantal punten verder gaat dan de kabinetsplannen. "Gemeenten die meedoen aan het experiment mogen die lokaal invullen, wordt er gepleit voor deelname van meer gemeenten aan de proef en wordt er gewaarschuwd de proef niet direct af te bouwen als het een succes is."

Volgens Wester zaken die de burgemeesters van de gemeenten die willen deelnemen aan de proef, heel belangrijk vinden. Zo liet John Jorritsma in een eerste reactie aan RTL Nieuws weten. "Als dit niet was geregeld, dan wilden ze misschien niets eens meedoen."

