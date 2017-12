CDA en D66 willen af van cv-ketels op gas

De gasgestookte cv-ketel moet worden uitgebannen. Dat is beter voor het klimaat, voor Groningen en voor de portemonnee, vinden CDA en D66. De beide regeringspartijen willen dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een plan maakt om de gasketel 'uit te faseren'.

Ze wijzen erop dat ieder jaar 400.000 cv-ketels in Nederland worden vervangen. Dat moeten voortaan moderne, zuinige ketels zijn, vindt Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66). Bijvoorbeeld hybride cv-ketels, die vooral op elektriciteit draaien.

'Minder gas oppompen'

"Dan heb je een comfortabel warm huis, een fors lagere energierekening, minder CO2-uitstoot en we hoeven minder gas op te pompen in Groningen'', zegt Jetten. Zijn CDA-collega Agnes Mulder vindt het 'belangrijk hier nu echt werk van te maken op een betaalbare manier' en stelt dat snelheid is geboden. "Dat zijn we verplicht aan onze inwoners van Groningen.''

Een moderne ketel is nu vaak nog prijzig. Maar als ze grif van de hand gaan, daalt de prijs snel, verwachten de twee.

Of Wiebes iets met hun plannen gaat doen is de vraag. Wel heeft het kabinet aangekondigd de vraag naar gas flink te willen verminderen. Een van de maatregelen daarvoor is dat de belasting op elektriciteit omlaag gaat en die op gas omhoog. Nu nog is je huis verwarmen op gas veel goedkoper, maar dat verschil wordt dan kleiner.