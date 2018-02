Belastingdienst 78 keer in de fout bij deals met bedrijven

De Belastingdienst heeft in zeker 78 gevallen fouten gemaakt bij het sluiten van belastingdeals met multinationals. In veruit de meeste gevallen zou het 'slechts' om procedurele fouten gaan.

Dat schrijft Snel in een brief aan de Tweede Kamer, nadat Trouw vorig jaar ontdekte dat bij een deal met Procter & Gamble de procedure niet was gevolgd.

ZIE OOK: Kabinet gaat ruim 4000 belastingdeals onderzoeken

Daarop hield de belastingdienst in totaal 4462 'rulings', zoals die afspraken formeel heten, tegen het licht. En daarbij blijkt in zeker 78 gevallen de procedure niet gevolgd te zijn.

In zo'n ruling geeft de Belastingdienst een bedrijf vooraf duidelijkheid over hoeveel belasting het moet betalen en welke regels en regelingen er allemaal van toepassing zijn. Het idee is dat ondernemingen, die vaak zeer complexe aangiften moeten doen, daardoor niet voor verrassingen komen te staan.

Speciaal team

De rulings die werden afgegeven door het speciaal daarvoor opgezette team bleken meestal wel in orde. Van de 3101 onderzochte afspraken, bleek in zes gevallen dat de procedures niet zorgvuldig waren gevolgd.

Zo ontbrak er een keer een tweede handtekening. In twee gevallen bleek de tweede ondertekenaar ook namens de eerste ondertekenaar te hebben getekend. In drie gevallen kon het dossier niet geraadpleegd worden, bijvoorbeeld omdat de digitale scans onleesbaar waren.

Lokale inspecteur maken fouten

Maar vooral lokale inspecteurs maken fouten. 1361 rulings die buiten het speciale team om zijn afgesloten werden beoordeeld op de vraag of zij terecht niet aan het team zijn voorgelegd. In 63 gevallen bleek dat dat wel had moeten gebeuren. De staatssecretaris wil daarom dat alleen dat team in de toekomst nog afspraken mag maken.

Uit een steekproef waarin ook naar andere procedurefouten werd gekeken kwamen nog 12 fouten aan het licht, maar door een aantal dubbeltellingen komt het totaal van niet goed uitgevoerde afspraken bij lokale inspecteurs uit op 72 stuks.

Ook inhoudelijke fouten

Die afspraken werden daarna ook inhoudelijk tegen het licht gehouden en ook daar bleken fouten in te zitten. Twee rulings bevatten inhoudelijke fouten, dat wil zeggen dat belastingregels niet goed zijn toegepast. Drie andere rulings bevatten 'waarschijnlijk' inhoudelijke fouten.

Ondanks de onvolkomenheden wil staatssecretaris Snel niet af van de ruling. Volgens hem zijn ze belangrijk om het aantrekkelijk te maken voor buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen.