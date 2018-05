Amsterdam voert peperduur parkeren in en pakt 'verpretparkisering' aan

Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam wil het autogebruik en de 'verpretparkisering' van de stad fors terugdringen. Ook komt er, als het aan de nieuwe coalitie ligt, een 24-uursopvang voor maximaal 500 uitgeprocedeerde asielzoekers.

Vandaag presenteren GroenLinks, PvdA, SP en D66 hun plannen over de hoofdstad. Het nieuwe stadsbestuur voert een aantal maatregelen in om de binnenstad zoveel mogelijk autovrij te maken. Zo gaan de parkeertarieven omhoog en worden er 7000 tot 10.000 parkeerplekken opgeheven.

Uitgeprocedeerde asielzoekers

Ook komt er een 24-uursopvang voor zo‘n vijfhonderd uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals de groep We Are Here. Deze ongedocumenteerde vluchtelingen moeten per 1 juni hun gekraakte panden in Amsterdam-Oost verlaten.

Dit zijn nog meer plannen van het nieuwe stadsbestuur (het overzicht is niet volledig):

Parkeren

De parkeertarieven in de binnenstad worden 7,50 euro per uur

Voor 2025 moeten 7000 tot 10.000 parkeerplekken zijn opgeheven

Nieuwe parkeergarages komen alleen nog dicht bij de A10 of daarbuiten, met nadruk op park and ride-voorzieningen

Bouwen

Het nieuwe college wil jaarlijks 7500 woningen bouwen

Verkoop van sociale corporatiewoningen wordt alleen nog bij hoge uitzondering toegestaan

Van de nieuw te bouwen woningen worden er elk jaar 1670 gebouwd in het segment middenhuur (tot 971 euro).

Toerisme

Pretvervoer' (zoals segways, bierfietsen en paardenkoetsen) wordt teruggedrongen

Er komen meer regels voor gidsen die grote groepen toeristen rondleiden.

Touringcars worden geweerd binnen de A10 en beneden het IJ. Tot die tijd blijft overstappen achter het Centraal Station en bij de Zouthaven mogelijk.

Airbnb wordt in overbelaste wijken compleet verboden. Andere Amsterdammers mogen nog maar 30 dagen verhuren.

Belastingen

De inkomsten uit bezoekers, met name de toeristenbelasting, worden fors verhoogd met structureel 105 miljoen in 2022.

Voor erfpachters biedt het nieuwe college een compensatie voor de verhoging van de ozb door een extra overstapkorting van 10 procent voor wie voor 2020 overstapt naar het eeuwigdurende stelsel.

Overigen

De plannen voor een mogelijke tolfheffing om het verkeer in de binnenstad terug te dringen gaan niet door. In plaats daarvan gaan de parkeertarieven omhoog en worden de parkeerplaatsen fors teruggedrongen.

Er is veel aandacht voor groene omgeving.

