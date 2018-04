50 miljoen extra voor N-wegen, zo gevaarlijk zijn ze in jouw buurt

Minister Cora van Nieuwenhuizen trekt 50 miljoen euro extra uit voor onveilige N-wegen. De helft van het geld is bestemd voor de aanpak van bermen van provinciale wegen. Onlangs bleek uit onderzoek van RTL Nieuws dat de kans op een dodelijk ongeval op die wegen drie keer groter is dan op rijkswegen.

Eén op de vijf dodelijke verkeersongevallen gebeurt op provinciale wegen. Dat terwijl provinciale wegen maar 6 procent van het totale wegennetwerk in Nederland beslaan. En uit het onderzoek van RTL Nieuws vorige maand bleek ook dat het aantal dodelijke ongevallen op provinciale wegen de afgelopen jaren licht toe is genomen.

Alle provinciale en rijkswegen hebben in het onderzoek op basis van de kans op een zwaar ongeluk een score tussen de 1 en 5 sterren gekregen. Krijgt een weg 5 sterren dan is de weg drie keer veiliger dan vergelijkbare wegen.

Scoort een weg 1 ster dan is hij meer dan drie keer gevaarlijker dan gemiddeld.

In totaal hebben 70 wegen door het hele land 1 ster gekregen, waarvan er 64 in beheer van de provincie zijn. ZIE OOK: Zo veilig zijn provinciale wegen in jouw buurt

Wonen aan een gevaarlijke N-weg: 'Je wordt er gewoon angstig van'

Hannie Roberti woont aan een van de gevaarlijkste provinciale wegen van Nederland. Ze heeft al heel wat zware ongelukken meegemaakt die volgens haar makkelijk voorkomen kunnen worden.

Het geld dat de minister nu beschikbaar stelt, komt boven op de budgetten die provincies zelf hebben gereserveerd en is vooral bedoeld om de bermen aan te pakken. Zo kunnen wegen bijvoorbeeld veiliger worden gemaakt door dicht aan de weg staande bomen of andere obstakels te verwijderen of middengeleiders aan te brengen.

Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft helpen deze maatregelen om de veiligheid te bevorderen. Wel zal het nu beschikbaar gestelde bedrag volgens Van Wee niet alle problemen direct oplossen. Hij pleitte eerder voor structurele financiering. "Als je de verkeersveiligheid echt wilt verbeteren, dan moet er absoluut geld bij."

Voorstellen

Provincies kunnen voorstellen voor de aanpak van provinciale wegen indienen bij het Rijk. Die financiert dan een kwart van de totale kosten. De rest moeten provincies zelf bijdragen.

Naast het budget voor provinciale wegen gaat de helft van de 50 miljoen euro naar een aantal N-wegen die door het Rijk zelf beheerd worden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de N36 in Overijssel, die in het onderzoek van RTL Nieuws als één van de weinige rijkswegen slechts één ster kreeg.