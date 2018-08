Politiebureau verdwijnt uit het straatbeeld: bijna 200 bureaus gesloten

In steeds minder plaatsen kun je zomaar een politiebureau binnenstappen. In de afgelopen vijf jaar zijn namelijk 191 van de 477 politiebureaus gesloten. Ze zijn ingewisseld voor 192 politieposten, blijkt uit een analyse van RTL Nieuws.

Zo’n post is alleen een stuk minder vaak open. Een politiebureau is gemiddeld ruim 53 uur per week open voor het publiek, meer dan zes keer zo lang als een politiepost, waar burgers gemiddeld 8,4 uur per week welkom zijn. De meeste posten werken alleen op afspraak of zijn één of twee dagdelen per week geopend. Het gaat bijvoorbeeld om steunpunten in een gemeentehuis of bibliotheek.

De sluitingen zijn het gevolg van beleid uit 2014. Toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten maakte toen bekend honderden bureaus te sluiten. Zo bespaart de politie veel geld. Voor 2025 worden volgens het plan nog zo’n honderd bureaus gesloten of vervangen door een post.

Nog honderd bureaus worden ingewisseld

Er komen ook nog veel posten bij

Niet in alle gemeenten wordt elk politiebureau vervangen door een post. Bijvoorbeeld in Bronckhorst, waar vier bureaus werden vervangen door één post en een spreekuur in de supermarkt. Of in Haarlemmermeer, waar vijf van de zeven politiebureaus werden gesloten. In Amsterdam komen er dan weer zo’n dertig politielocaties bij, terwijl in 26 andere gemeenten de politie geen enkel bureau of post meer heeft.

'Slechte zaak voor benaderbaarheid van agenten'

Toch maken burgemeesters zich weinig zorgen, omdat de politie vaak wel een spreekuur of aanlooppunt heeft. Bijvoorbeeld Martijn Vroom, burgemeester van Krimpen aan den IJssel: "Voor de benaderbaarheid van de politie is het geen goede zaak, maar door de nieuwe indeling van de politie hebben wij er meer agenten bij gekregen. Daar zijn we heel blij mee. Uiteindelijk moeten agenten vooral op straat zichtbaar zijn. Ook sluiten ze aan bij de spreekuren van de wethouder in de wijk."

Ook in Woensdrecht werd het bureau verwisseld voor een steunpunt in het gemeentehuis. Burgemeester Steven Adriaansen: "Het is jammer dat het publiek niet meer naar de balie kan, maar er kan veel online, of mensen kunnen een afspraak maken. Door het steunpunt is het makkelijker geworden om samen te werken tussen de gemeente en de politie. We zijn erop vooruitgegaan."

Creativiteit nodig om publiek te bereiken

De politievakbonden maken zich meer zorgen over de sluitingen. Politieagent Koen Simmers, voorzitter van de afdeling Zeeland-West-Brabant van de Nederlandse Politiebond, schrijft op Twitter regelmatig mensen aan het bureau te krijgen die hij eigenlijk niet mag helpen.

Vaak mensen aan 'gesloten' buro gehad. O.a. Spaanse jongen die al zijn documenten kwijt was geraakt. Gemeente gesloten, wij ook. Afspraak maken duurt paar dagen. Toch maar zelf geholpen maar eigenlijk had ik daar helemaal geen tijd voor. Slechte zaak dat politieposten dicht zijn. — Koen Simmers (@Koensimmers) 18 August 2018

Simmers: "Veel bureaus zijn alleen tijdens kantooruren open. In het weekend kun je bij ons zonder afspraak nergens terecht. Het is heel onhandig, vooral voor de burger. Ik vind dat je mag verwachten dat je bij een politiebureau terecht kunt voor hulp als er iets aan de hand is."

Volgens de politie zijn er veel manieren om contact te hebben met bewoners. "We hebben geen bureau nodig om bereikbaar te zijn en in contact te zijn met de maatschappij", zegt een woordvoerder van de korpsleiding. "Het werk van de politie is op straat, niet op het bureau. Elke wijk heeft nog steeds gewoon een wijkagent. Aangifte doen en contact opnemen met de politie kan tegenwoordig ook veel makkelijker, onder andere via internet. Met een druk op de knop stuur je via Instagram een bericht aan de wijkagent." Verschillende korpsen hebben ook eigen initiatieven opgezet, zoals pop-up-politiebureaus, wijktafels of spreekuren in politiebussen. De woordvoerder: "Collega’s worden echt creatief in hun manieren om het publiek te bereiken."

