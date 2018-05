Politie publiceert lijst topinkomens: ex-medewerker kreeg bijna een miljoen

De politie heeft een ex-medewerker bijna een miljoen euro moeten uitkeren bij uitdiensttreding van de organisatie. Dat maakt de politie zelf bekend in een lijst waarbij topinkomens openbaar worden gemaakt.

Het gaat om de zogenoemde WNT-norm, oftewel Wet Normering Topinkomens, die bepaalt dat mensen die bij een (semi)publieke instelling werken niet meer mogen verdienen dan deze norm.

22 personen boven de norm

De totale lijst van 2017 omvat 22 personen die boven deze norm verdiend hebben in 2017. Dat zijn er 8 minder dan in het jaar daarvoor. Op de lijst zijn voornamelijk politiechefs te vinden die meer dan het toetsinkomen verdienen, 181.000 euro. Onder wie ook Erik Akerboom, korpschef van de Nationale Politie. Hij zit inmiddels onder de WNT-norm, dat zou via een omstreden salaristruc zijn gegaan.

Twee medewerkers van de politie hebben een eenmalige schadevergoeding gekregen, omdat zij PTSS (posttraumatische stressstoornis) door het werk hebben opgelopen. Het gaat om de oud-medewerker die bijna een miljoen heeft gekregen. Een collega-agent die bijna 8 ton schadevergoeding heeft gekregen door gebeurtenissen tijdens het politiewerk is nog wel bij de organisatie in dienst. Vorig jaar kwamen deze hoge vergoedingen ook twee keer voor.

Vanaf 2019

De politie laat verder weten het aantal salarissen boven de WNT-normering aan te pakken. Dat betekent in de praktijk dat vanaf 2019 grootverdieners die geen officiële topfunctionaris zijn niet meer dan 181.000 euro mogen verdienen.

