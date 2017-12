Politie blijft bij standpunt: geen hoofddoek bij uniform

Agentes mogen geen hoofddoek dragen als ze het politieuniform aanhebben. Dat was zo en dat blijft zo. De politie in Rotterdam heeft dat laten weten aan het College voor de Rechten van de Mens.

Het college deed eind november uitspraak in de zaak van Sarah Izat die bij de politie in de Maasstad werkt. De vrouw beantwoordt telefonisch het servicenummer van de politie en neemt aangiftes op via een videoverbinding. Ze mag dat doen in burgerkleding, met een hoofddoek.

Discriminerend

Collega's van Izat doen hetzelfde werk in uniform. De vrouw wil dat ook, maar het korps staat niet toe dat ze daarbij een hoofddoek draagt. Dat is volgens het college discriminerend. Als zij de telefoon opneemt, ziet de beller namelijk niet dat zij een hoofddoek èn een uniform draagt.

De politie vindt de neutraliteit van de agent belangrijker, ook na de uitspraak. "Aan de onpartijdige en onafhankelijke uitstraling ontleent de politie mede het vertrouwen van de burger dat de achtergrond of persoonlijke opvattingen van de politieambtenaar geen rol spelen bij de beoordeling van situaties waarin de politietaak wordt uitgevoerd", aldus politiechef Frank Paauw.

Uitzondering

Dat Izat wel een hoofddoek mag dragen als ze haar burgerkleren aan heeft, is en blijft een uitzondering, omdat dat met haar is afgesproken. "Dit schept geen precedent voor andere politiemedewerkers", aldus de politie.

Minister Ferd Grapperhaus had eerder al laten weten dat agenten die met het publiek in contact komen geen hoofddoekjes mogen dragen en dat de kledingcodes niet worden veranderd.

Het College voor de Rechten van de Mens, waarin de vroegere Commissie Gelijke Behandeling is opgegaan, controleert of Nederland zich houdt aan alle afgesproken mensenrechten. Uitspraken zijn niet bindend.

