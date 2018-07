Politie arresteert zes personen om DDoS-aanvallen

De politie heeft afgelopen week zes Nederlanders aangehouden vanwege het uitvoeren van DDoS-aanvallen, waardoor websites overbelast en tijdelijk onbereikbaar werden.

Het gaat om zes personen: twee uit Drenthe, drie uit Friesland en één uit Groningen.

Het Cybercrimeteam Noord-Nederland verrichte de aanhoudingen naar aanleiding van het Nederlandse opsporingsonderzoek 'Operation Power Off'. In het kader van dat onderzoek werd op 24 april al de website Webstresser.org opgerold.

Webstresser.org was een zogenaamde 'booter' of 'stresser'-dienst: een website waar tegen lage prijzen krachtige DDoS-aanvallen konden worden aangekocht. Een DDoS-aanval is een poging om een dienst onbereikbaar te maken voor klanten of bezoekers. Het staat voor Distributed denial of service (DDoS).

Zo werkt een DDoS-aanval:

Bij een aanval bezoeken meerdere 'computers' tegelijkertijd één bepaalde website zodat deze door overbelasting onbereikbaar is.

Bij de actie tegen Webstresser.org zijn ook vier vermoedelijke beheerders opgespoord, onder andere in Servië en Kroatië. In Canada en het Verenigd Koninkrijk werden ook acties ondernomen bij vermoedelijke beheerders.

De cyberaanvallen waren onder meer gericht op internetdiensten van banken, overheden, gamebedrijven en politie-organisaties. De site bood zijn diensten vanaf 15 euro per maand aan.

Meer op rtlnieuws.nl:

Jelle S. noemde DDoS-aanvallen grappig: 'Genoeg redenen om het te doen'