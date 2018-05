Politici én familie onder verscherpt toezicht banken en verzekeraars

Alle prominente politici én hun directe familie komen onder verscherpt toezicht te staan van banken en verzekeraars. De maatregel is bedoeld om omkoping, fraude en steun aan terroristen tegen te gaan

Dat schrijft het AD vandaag. Financiële instellingen worden waarschijnlijk nog deze zomer verplicht de financiële handel en wandel van in Nederland wonende machthebbers en hun familieleden door te lichten.

Steekpenningen en witwassen

Als verdachte zaken aan het licht komen - zoals vermoedens van witwassen of het aannemen van steekpenningen - moet dit worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland, die is ondergebracht bij de Nationale Politie.

Het verscherpt toezicht gaat gelden voor onder anderen premier Rutte, alle andere leden van het kabinet, parlementariërs, hoge rechters, de legerleiding en bazen van staatsbedrijven.

De verwachting is dat duizenden Nederlanders onder het aangescherpte regime gaan vallen. Het betreft niet alleen de machthebbers zelf: ook hun partner, kinderen en ouders worden onder de loep genomen.