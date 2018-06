Plastic rietjes verdwijnen ook bij Nederlandse McDonald's

Plastic rietjes bij dranken van McDonald's zijn binnenkort verleden tijd. De fastfoodketen wil ze vanaf volgend jaar gaan vervangen in alle Nederlandse vestigingen. Welk alternatief daarvoor in de plaats komt, is nog niet bekend.

De Nederlandse tak van McDonald's kijk op dit moment naar tests in andere landen, maar wil voor de jaarwisseling de knoop doorhakken. "Je kunt denken aan rietjes van papier, of helemaal geen rietje'', laat een woordvoerster weten. ''Denk daarbij aan een tuutje zoals bij koffiebekers''.

Zwerfvuil

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn ze er al wel uit. Daar introduceert McDonald's vanaf september papieren rietjes, zo werd vrijdag bekend. Rietjes komen vaak als zwerfvuil in de omgeving terecht en dragen bij aan de grote plastic vervuiling in zee.

Vanuit de politiek groeit daarom de druk om met duurzamere alternatieven te komen. Zo kondigden onder andere de Europese Commissie en de Britse regering een verbod aan op de wegwerpproducten.

Treurig gezicht: plasticsoep voor de kust van Bali:

Schokkende beelden van milieuvervuiling op Bali. De paradijselijke stranden en de zee zijn enorm vervuild met plastic. De Britse duiker Rich Horner zette deze deprimerende beelden op zijn facebookpagina.