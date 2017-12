Plaatselijk tot 12 centimeter sneeuw: miljoenen kilo's zout gestrooid

Maar liefst 4,5 miljoen kilo zout heeft Rijkswaterstaat sinds gistermiddag gestrooid tegen de gladheid. Toch waren er alleen afgelopen nacht al ruim dertig ongelukken als gevolg van het winterse weer. En vanochtend kwamen daar nog eens acht meldingen bij.

De meeste ongelukken waren in het oosten van het land, maar ook op de A7 tussen Purmerend en Hoorn waren enkele glijpartijen. Oppassen dus, waarschuwt de VerkeersInformatieDienst.

Winterse neerslag in het hele land

Sneeuw veroorzaakt traditioneel voor overlast op de weg. In het oosten van het land wordt de meeste sneeuw verwacht.

In het oosten zijn vanochtend veel snelwegen bedekt onder een vers pak sneeuw. Vooral in de buurt van Arnhem zijn de wegen helemaal wit. Daar ligt de meeste sneeuw, zo'n tien tot twaalf centimeter. Het contrast met het westen en noorden van ons land is groot. Daar ligt juist bijna niets, meldt Buienradar.

Vanmiddag kan het nog gaan sneeuwen, maar veel zal dat niet zijn. Het gaat vooral om natte sneeuw, verwacht Buienradar. De sneeuw slaat de kustprovincies over. Die krijgen waarschijnlijk te maken met regen.

Code geel

Het KNMI heeft in het oosten en zuiden van het land code geel ingesteld. Het weerinstituut waarschuwt vooral landinwaarts voor gladheid.