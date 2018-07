Patricia Paay wint rechtszaak tegen GeenStijl over verspreiden seksvideo

GeenStijl en twitteraar Eendevanger (Michel V.) moeten Patricia Paay een schadevergoeding van 30.000 euro betalen voor het zonder haar toestemming verspreiden van een seksvideo van haar. Dat heeft de civiele rechter in Amsterdam bepaald.

De tv-persoonlijkheid en voormalige zangeres had de website en V. voor de civiele rechter in Amsterdam gesleept voor het verspreiden van het beruchte filmpje. Ze eiste 450.000 euro, maar krijg 30.000 euro, zo blijkt uit de online gepubliceerde uitspraak.

Plasseks

De zaak draait om de video waarin te zien is dat Paay plasseks heeft met een man. Tijdens de zitting vertelde ze dat het publiceren van het filmpje het ergste is wat haar ooit is overkomen. "Ik vind gewoon dat dit gestraft moet worden", zei Paay. "Dit mag nooit meer gebeuren. Je wil gewoon dood, je wil dit niet, dit verwoest je leven." Ze ondervindt nog dagelijks last van wat er is gebeurd.

De partijen probeerden na de zitting in mei nog tot een schikking te komen, maar dat mislukte. De advocaat van Paay, Johan Langelaar, stelt blij te zijn met de uitspraak: "Het belangrijkste was dat deze daad onrechtmatig was, en dat mensen voortaan beter nadenken over het verspreiden van zo'n video."

GeenStijl

GeenStijl stelt dat het niet de video op internet heeft gepubliceerd, maar dat het wel een zogeheten 'embedded link' heeft geplaatst: een link waarmee de video direct op de website van GeenStijl te hebben gesproken. "Het was toen ook al wijd verspreid via WhatsApp. Paay had de video eerder zelf via Whatsapp aan verschillende mensen gestuurd, zo heeft de politie geconstateerd in processen-verbaal", aldus een woordvoerder van GeenStijl.

"Het plaatsen van een link naar zeer eenvoudig vindbaar materiaal op internet vindt GeenStijl iets anders dan het zelf publiceren van dat materiaal. De rechter velt daar een ander oordeel over." Dat klopt: de Amsterdamse rechtbank zegt dat het embedden van de tweet met de video 'precies hetzelfde effect' had als het zelf publiceren van de video.

Onrechtmatig

Volgens ICT-jurist Arnoud Engelfriet maakt het niet uit of GeenStijl de video zelf had gepubliceerd of alleen de tweet had ingesloten, zoals het beweert: "Je draagt bij aan de verspreiding van iets onrechtmatigs, en dat blijft onrechtmatig, of je de video nu embedt, linkt of hem kopieert en opnieuw publiceert."