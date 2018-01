Pas op: plaatselijk glad door vorst en sneeuw

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid in het hele land. Dat komt door bevriezing van natte weggedeelten en in het noorden ook winterse neerslag. In de loop van ochtend verdwijnt de gladheid.

Volgens de VID leidt de gladheid tot problemen. Zo is er op de N33 een vrachtwagen van de weg geraakt en in de berm beland. Vannacht kan het opnieuw in het hele land plaatselijk glad worden als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten.

Actuele grondtemperatuur:

Verder is het vandaag het bewolkt met later vanochtend ten zuiden van de grote rivieren regen en mogelijk natte sneeuw, meldt Buienradar. In de Limburgse heuvels bestaat er kans op droge sneeuw.

In het noorden vanochtend soms wat zon en nog een enkele winterse bui. Tijdens natte sneeuw ligt de temperatuur iets boven het vriespunt, verder wordt het zo'n graad of 4.

Geen vorst, toch gladheid:

Meteoroloog William Huizinga legde eerder uit waarom het toch glad kan zijn ook al vriest het niet.