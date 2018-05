OVV: leg vaartijden binnenschippers aan banden om ongelukken te voorkomen

De binnenvaart doet te weinig om ongelukken met gevaarlijke stoffen te voorkomen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport over het incident bij Grave eind 2016, waar een benzeentanker in dichte mist door de stuw heen voer.

De raad vindt het gek 'dat een schip beladen met 2000 ton benzeen ook in dichte mist tot veertien uur aaneengesloten mag varen zonder aflossing van de schipper'. Daarom stelt de raad voor dat vaartijden worden ingekort of dat de schipper eerder moet worden afgelost.

Ook moet Rijkswaterstaat de bevoegdheid krijgen om de scheepvaart stil te leggen bij extreem weer. Bij varen in dichte mist gelden voor de binnenvaart bijna geen speciale regels, zegt de raad. Ook chemiebedrijven – als opdrachtgever van het transport – en de beheerder van de vaarweg moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen, vindt de OVV.

Er zijn gemiddeld vijftien dagen per jaar met dichte mist op en rond de Nederlandse binnenwateren. Zulke weersomstandigheden hinderen niet alleen de scheepvaart, zegt de raad, maar ook de hulpverlening als er een ongeluk gebeurt.

Verder zegt de raad dat het verouderde informatie- en volgsysteem van de scheepvaart moet worden vervangen. Een nieuw systeem moet ook een alarmeringsfunctie krijgen voor incidenten met gevaarlijke stoffen.

'Schip viel drie meter omlaag'

In het OVV-rapport 'Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave' wordt het ongeluk op de Maas gereconstrueerd. In vogelvlucht ging het zo:

"Op 29 december 2016 voer een met 2.000 ton benzeen beladen binnenvaartschip via de Maas richting Rotterdam. Vanwege dichte mist navigeerde de schipper voornamelijk via het radarsysteem, wat zeer inspannend is en specifieke training en ervaring vereist. Na dertien uur varen naderde het schip de stuw bij Grave en voer daar vervolgens dwars doorheen, viel door het hoogteverschil drie meter omlaag en kwam 600 meter verder tot stilstand."



(Foto ANP)

"Ruim een uur na de aanvaring informeerde Rijkswaterstaat de hulpdiensten over het voorval en het feit dat er gevaarlijke stoffen bij betrokken waren. Mede door de dichte mist hadden de hulpdiensten grote moeite om de volle omvang van het incident te overzien. De locatie van het ongeval bleek precies op de grens te liggen van twee gemeenten en drie veiligheidsregio's."

"Het lukte de verschillende betrokken partijen niet om een gezamenlijk beeld te vormen en hun acties op elkaar af te stemmen. Het bleef tot diep in de nacht onduidelijk of de lading benzeen gevaar gaf en de bemanning werd pas na drie uur geëvacueerd van het schip. Het waterpeil tussen Grave en Sambeek daalde de daaropvolgende dagen met drie meter, wat grote schade veroorzaakte bij de scheepvaart en woonboten in de omgeving."