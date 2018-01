OV-fiets in 2017 veel populairder geworden

De OV-fiets is populairder dan ooit. Vorig jaar werd er 3,2 miljoen keer op gefietst, 800.000 keer meer dan het jaar daarvoor.

Het aantal abonnementen is zelfs nog meer gestegen: van 200.000 naar 500.000. Dat komt volgens de NS mede omdat een abonnement sinds begin vorig jaar gratis is. Er wordt per rit betaald. Er kwamen vorig jaar 6000 OV-fietsen bij, waardoor er nu 14.500 van rondrijden.

De OV-fiets bestaat sinds 2008. "Sindsdien is het hard gegaan", zegt de NS. De fietsen zijn op 300 locaties, vooral treinstations, te huur.