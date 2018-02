Oppassen op de weg, diverse ongelukken vanwege gladheid

Moet je vandaag de weg op? Wees dan voorzichtig, want het kan glad zijn. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd.

Het verkeer kan veel last hebben van winterse buien en door bevriezing van natte weggedeelten is een glijpartij niet denkbeeldig. De wegen zijn vooral in het midden en noorden van het land verraderlijk glad.



Op de A28 tussen Zwolle en Apeldoorn gleed een busje tegen de vangrail. Dat leidde tot een fikse file. In beide richtingen is de vertraging meer dan een half uur, zegt de VID.

Het wordt warmer

Het KNMI heeft voor het hele land, behalve Zeeland, code geel afgegeven. Vannacht was het al glad, ook op snelwegen, waar op sommige plekken de winterse neerslag bleef liggen op de minder bereden linkerbaan.

In het noordoosten kan het de hele dag glad blijven. In de rest van het land verdwijnt dat risico in de loop van de ochtend. Het wordt overdag zo'n 5 graden, meldt Buienradar.

De rest van de week warmt het weer wat op. Morgen en woensdag komt de zon tevoorschijn en is het droog. Donderdag trekt er een gebied met regen over het land, maar stijgt de maximale temperatuur weer richting de 10 graden.

