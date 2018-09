Ophef over plastic bolletjes in Hamsterbollies: 'Niet meer van deze tijd'

Misschien heb je ze ook al aangeboden gekregen bij de Albert Heijn: de hamsterbollies. Op social media regent het kritiek, want het gratis speeltje bestaat grotendeels uit plastic. En dat terwijl de supermarkt juist minder plastic in de winkel wil.

"Gevaarlijk voor kind, dier én milieu", "schandalig" en milieubelastende troep". De nieuwe spaaractie van de supermarkt valt niet bij iedereen in goede aarde. De hamsterbollies bestaan namelijk namelijk uit een synthetische stof met daarin plastic bolletjes van polyetheen.

Terwijl overheidsmaatregelen het gebruik van plastic tassen moeten ontmoedigen, rietjes worden vervangen door papieren varianten, en er wereldwijd acties zijn opgestart om plastic zooi uit zee te vissen, deelt @albertheijn gratis ‘hamsterbollies’ uit, gevuld met PLASTIC KORRELS! pic.twitter.com/omObLXDO9d — Bart Mos (@BartMos) 2 september 2018

Aandacht voor duurzaamheid

Een woordvoerder van Albert Heijn zegt de kritiek van klanten te begrijpen. "Het duurzaamheidsaspect had meer aandacht kunnen krijgen." De supermarkt zegt juist voor plastic balletjes te hebben gekozen, omdat andere opties als hout of rijst niet brandveilig of hygiënisch waren.

De woordvoerder zegt de ophef te betreuren. "Het is vervelend dat mensen het niet leuk vinden wat we doen." De hamsterbollies worden echter niet uit de supermarkt gehaald. "De actie loopt nog maar tot zondag en er zijn ook mensen die het wel leuk vinden wat we doen."

Teleurstellend

Elisah Pals van de Zero Waste Nederland noemt de actie van de Albert Heijn teleurstellend. "Het stelt teleur dat Albert Heijn nog steeds voor dit soort niet-duurzame acties kiest. We vinden het niet meer van deze tijd."

@albertheijn waarom zit er in die #hamsterbollies synthetische plastic granulaat? Jullie hadden er ook pitten of een ander milieuvriendelijk alternatief kunnen kiezen. #savetheplanet — Marije (@MarijeL) 2 september 2018

"Het probleem is dat dit soort dingen niet eens in de recycling terecht kunnen", vervolgt Pals. Dat beaamt MilieuCentraal. "In Nederland kan je als inwoner alleen plastic verpakkingsmateriaal laten recyclen", zegt een woordvoerder. "En daar vallen die bolletjes niet onder."

Leerproces

Op social media laten veel mensen weten de hamsterbollies te weigeren. Albert Heijn verzekert dat de overgebleven bollies op een goede manier gerecycled worden. "Het milieuaspect had meer aandacht moeten krijgen", concludeert de woordvoerder. "Maar we zitten met het bedrijf ook in een leerproces. Het is heel goed dat mensen ons hierop wijzen."

Ook Pals is blij dat consumenten zich zo duidelijk uitspreken tegen de spaaractie. "Ik vind het heel positief dat er zo snel en zo duidelijk een signaal komt van het publiek, dat ze op deze milieuvervuilende spullen niet zitten te wachten."