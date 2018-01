Opgeluchte reacties na vertrek Eurlings: 'De enige juiste stap'

Oud-topsporters reageren opgelucht op het nieuws dat Camiel Eurlings is opgestapt als IOC-lid. "Het is te laat, maar beter laat dan niet."

De druk op de oud-minister en oud-topman van KLM om zijn functie neer te leggen werd de afgelopen week steeds groter. Eurlings mishandelde zijn toenmalig vriendin in de zomer van 2015. Hij bood vorige week na 2,5 jaar zwijgen alsnog zijn excuses aan.

Dat was veel te laat, vonden veel oud-sporters en politici. De voortdurende discussie over zijn positie heeft Eurlings het besluit doen nemen terug te treden als IOC-lid, liet hij vandaag in een verklaring weten. "Ik betreur de hele gang van zaken zeer. De discussie over mijn al dan niet aanblijven leidt af van waar het, juist nu, om moet gaan; de sport en de sporters. Vandaar dat ik met pijn in het hart aftreed als IOC-lid."

Enige juiste stap

​Oud-schaatser Jochem Uytdehaage vindt het 'positief nieuws' dat Eurlings zijn functie heeft neergelegd. "Het is te laat, maar beter laat dan niet. Het is zonde dat hij in deze situatie is terecht gekomen. Op deze manier laat hij wel zien dat hij het beste met de sport voor heeft."

Ook oud-bokser ​Arnold Vanderlyde vindt het goed dat Eurlings deze stap heeft genomen. "De stap die Eurlings nu heeft genomen is de enige juiste. Niemand kon er meer omheen en zeker Eurlings niet."

Camiel Eurlings: van CDA-kroonprins naar vertrek bij IOC

