Opbrengst wietteelt in Nederland blijkt 1,5 miljard hoger dan gedacht

Er blijven veel meer illegale wiettelers uit handen van de politie dan gedacht. Dat zegt het CBS. De wietteelt levert ook veel meer geld op dat tot nu toe werd aangenomen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) keek nog eens naar oude cijfers over wietteelt in ons land. Uit gegevens van de politie blijkt namelijk dat de pakkans van illegale telers lager is dan gedacht.

Pakkans kleiner

Eerder ging het CBS er nog vanuit dat 40 procent van de wiettelers tegen de lamp loopt. Maar het is realistischer om uit te gaan van een pakkans van 20 procent. Verder is uit nader onderzoek gebleken dat de jaarlijkse wietproductie toch groter is dan men toen dacht.

Dat betekent dat er naar schatting fors meer geld in deze branche omging. De totale bijdrage van illegale activiteiten aan de economie lag in 2015 op ongeveer 1,5 miljard euro hoger dan eerder in de cijfers was verwerkt. De omvang van die illegale economie is opgekrikt tot 4,8 miljard euro.

Naheffing van EU?

De cijfers kunnen een flinke naheffing opleveren uit Brussel. Het bedrag dat Nederland jaarlijks moet betalen wordt berekend op basis van dit soort economische cijfers. De vorige keer dat de cijfers werden aangepast, moest Nederland 643 miljoen euro extra afdragen.

Of dat in dit geval ook gebeurt, is nog afwachten. In juni komt het CBS nog met cijfers over andere jaren en bovendien kijkt Brussel ook naar herziene cijfers uit andere landen.

Limburgse boeren gebruiken drones tegen wiet in maisvelden

Boeren in Limburg gebruiken drones om illegale hennepplanten op te sporen. Voorheen vloog de politie over hun maisvelden om te zien of criminelen daar stiekem wiet hadden geplant.