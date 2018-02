Ook UMCG sluit zich aan bij aangifte tegen tabaksindustrie

Niet alleen het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis, ook het UMCG, het Universitair Medisch Centrum Groningen, wil aangifte doen tegen de tabaksindustrie.

Dat heeft een woordvoerder bevestigd aan RTL Nieuws.

Zware mishandeling

De ziekenhuizen willen vier grote tabaksfabrieken in Nederland aanklagen wegens zware mishandeling die de dood tot gevolg heeft.

De tabaksindustrie zou in sigaretten kleine gaatjes maken, zodat meetapparatuur minder schadelijke stoffen detecteert dan een roker echt binnenkrijgt. Deze zogenoemde sjoemelsigaret bevat een maximale hoeveelheid nicotine, de belangrijkste verslavende stof in tabak.

'Complexe zaak'

Het Openbaar Ministerie moet nog besluiten of het daadwerkelijk tot vervolging over gaat. Een woordvoerder noemt de zaak in het AD juridisch gezien 'complex'. Er wordt nog steeds onderzocht of de zaak 'strafrechtelijk haalbaar' is.

Ook de Amsterdamse ziekenhuizen OLVG en MC Slotervaart zouden overwegen zich bij de aangifte aan te sluiten, meldt Het Parool.

Fabrikanten van sigaretten voegen naast tabak nog extra stoffen toe aan hun product. Middeltjes die de sigaretten aantrekkelijker maken en ook verslavender. Er is een rechtszaak tegen de fabrikanten aangespannen en artsen steunen die actie nu met geld.